Estos son los únicos diez juegos de PS4 que no funcionarán en PS5.

La PS5 llegará a las tiendas en poco más de un mes, haciéndolo el próximo 12 de noviembre en Estados Unidos, México y Japón, mientras que a Europa, y por tanto a España, lo hará el día 19 del mismo mes. Por ello, cada vez se conocen más detalles la nueva generación de PlayStation (Sony).

A través de su web oficial, Sony ha desvelado los detalles acerca de la retrocompatibilidad entre la PS4 y la PS5, confirmando una vez más que la mayoría de los 4.000 juegos de PS4 funcionarán perfectamente en PS5. Algunos de ellos; incluso, con mejoras técnicas. Tal y como han especificado, sólo diez juegos de la actual generación no funcionarán en el nuevo sistema.





Los únicos diez juegos de PS4 que no funcionarán en PS5



- DWVR

- Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

- TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

- Just Deal With It!

- Shadow Complex Remastered

- Robinson: The Journey

- We Sing

- Hitman Go: Definitive Edition

- Shadwen

- Joe's Diner

En lo que a las mejoras se refiere, ciertos videojuegos tendrán tasas de rendimiento superiores y otras mejoras técnicas. Sony asegura que ciertos juegos de PS4 se beneficiarán de tiempos de carga reducidos en su nueva consola, además de aprovechar Game Boost para ofrecer velocidades de fotogramas mejoradas o más estables.

Por otro lado, también ha especificado Sony que el DualShock 4 no será compatible con los juegos de PlayStation 5. Sony también ha detallado algún que otro aspecto importante, más allá de comentar cómo actualizar los juegos de PS4 en PS5, con la salvedad lógicaa de que los juegos en formato físico no funcionarán en la PS5 sin lector. También existirán ciertas limitaciones, como que el menú del botón 'share' no funcionará mientras juegues a títulos de PS4 en PS5, teniendo que utilizar el botón 'crear' para las opciones de compartir clips o capturas. Tampoco estarán activos los torneos de PS4 o las funciones de la segunda pantalla de la aplicación de PS4 en PS5.

Por último, cabe reseñar que PS5 estará disponible el próximo 19 de noviembre en España tanto en su modelo estándar como digital.