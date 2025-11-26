La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina ya tiene escenario: el Mundial marcará la fecha

Según el diario portugués JM Madeira, la pareja se unirán en matrimonio el próximo año en la ciudad natal del futbolista

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha estado llena de hermetismo, sabiéndose tan solo detalles cómo el millonario anillo de compromiso. Uno de los enlaces más esperados de la década, tras una relación que incluye familia numerosa y un amor que transciende desde 2016. La prensa portuguesa ahora ha desvelado donde sería el lugar del enlace y la fecha, que podría estar condicionada por la carrera profesional del futbolista.

Madeira, el lugar elegido para la boda de Cristiano y Georgina

''Si quiero. En esta y en todas mis vidas'', escribía en su cuenta de Instagram Georgina, anunciando su enlace el pasado agosto. Una boda en la que está claro que no se va a escatimar en gastos, aunque hasta ahora el lugar y la fecha era todo un misterio. Eso sí, parece que está condicionada por un evento muy importante para Cristiano Ronaldo: su último Mundial de Fútbol en activo.

El 20 de agosto de 2003 Cristiano Ronaldo portó por primera vez la camiseta de la selección portuguesa contra Kazajistán, siendo el sustituto de Luis Figo. Tres años después, jugaría su primer Mundial en Alemania, cumpliéndose en 2026 las dos décadas desde el inicio de su trayectoria en el campeonato.

''Quiere jugar con 41 años y despedirse del mundo del fútbol por todo lo alto'', comentaba el periodista Alberto Guzmán en D Corazón, refiriéndose a la copa del mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y este puede ser el momento perfecto para darse el 'sí, quiero' con Georgina. Y el lugar elegido sería Madeira, isla natal de CR7.

La prensa portuguesa pone fecha al enlace

JM Madeira ha indicado que la fecha de la boda oscilaría entre el 19 de julio, fecha en la que termina el mundial, y finales de septiembre coincidiendo con el fin de la época estival. Este mismo medio también habla de que Madeira sería la ubicación perfecta, lugar que vio crecer a Cristiano y que ahora sería el sitio donde se sellaría su amor.

La Catedral de Funchal sería la elegida para el enlace, con una fiesta posterior que se celebraría en un hotel de lujo de la isla. Clasificada como monumento nacional desde 1910, ocupa un lugar central en la historia, geografía y vida de la ciudad, siendo el principal templo religioso del archipiélago de Madeira. Se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad, con elementos característicos de las épocas manuelina y gótica, con un patrimonio de valor inigualable.