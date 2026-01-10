Musonda, ex del Chelsea, anuncia que le quedan pocos días de vida

A sus 33 años, el exfutbolista belga ha confesado en sus redes sociales que padece una grave enfermedad

El apellido Musonda llegó al mundo del fútbol de la mano de Charly Musonda senior, futbolista de Zambia que desarrolló su carrera en África y luego dio el salto a Europa, más concretamente a Bélgica, donde jugó en el Anderlecht. Más tarde se hizo representante de sus hijos, especialmente de Charly Musonda Jr., que estaba llamado a ser una estrella y firmó muy joven por el Chelsea inglés.

El pequeño de los Musonda siempre tuvo muchos problemas con las lesiones y no llegó a triunfar en Londres, saliendo cedido hasta en tres ocasiones. El primer préstamo fue en 2016 al Real Betis y luego se marchó en enero de 2018 al Celtic de Glasgow y en agosto de ese año al Vitesse holandés.

Charly Musonda Jr. tuvo que retirarse del fútbol a los 28 años debido a las graves lesiones padecidas en su rodilla, pero no fue el único Musonda que se dedicó al fútbol junto a su padre.

Lamisha Musonda, el mayor de los tres hijos, también era futbolista y se marchó al Chelsea a la vez que su hermano. Allí no pasó de las categorías inferiores, viajando con Charly Musonda Jr. a Sevilla cuando este firmó por el Betis. Después su carrera fue cayendo en picado firmando primero por el KV Mechelen belga y más tarde pasando por el Palamós CF y terminando en el TP Mazembe de la RD del Congo.

EL TRISTE Y TERRIBLE MENSAJE DE LAMISHA MUSONDA

Ahora, a sus 33 años y retirado desde hace un tiempo, Lamisha Musonda ha contado en redes sociales que padece una grave enfermedad y que le quedan "pocos días de vida".

"Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré los recuerdos. La vida es dura, pero es magnífica. La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que se siente. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y desafiantes para mí. Con gran tristeza les anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud", ha escrito en Instagram después de un largo periodo de inactividad en redes.

"Esta es la razón por la que he estado ausente de las redes sociales. Debo afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y sus oraciones serán de gran ayuda en este momento. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Tuve la suerte de tener una infancia hermosa y aún tengo mucho que ofrecer. Pero hay muchísima gente maravillosa a la que me habría encantado agradecer en persona, y el hecho de que quizás no tenga la oportunidad me entristece profundamente", prosigue su mensaje, el cual se ha vuelto rápidamente viral.