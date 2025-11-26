La Policía Nacional alerta sobre el skimming, la estafa más común del Black Friday

Las autoridades advierten a los consumidores de las principales estafas en internet, que proliferan en el contexto del Black Friday y el Cyber Monday

Desde hace unos años en España se ha popularizado una tradición muy estadounidense: el Black Friday. El día de después de Acción de Gracias y de las compras pre navideñas por excelencia, aunque también el de las estafas. Un día en el que las compras son masivas puede hacer que se baje la guardia y se llegue a ser más vulnerable a una de las doce formas de fraude digital de las que avisa la Policía Nacional.

El skimming y otros métodos de estafa

La Unidad Central de Ciberdelincuencia ha iniciado una campaña preventiva de micropodcast para evitar caer en trampas en la época con más compras del año. Cada uno de los episodios explica los distintos tipo de fraudes y cómo estar al tanto de ellos, estando disponibles en plataformas como Whatsapp, X y Facebook, entre otras, con el fin de que lleguen al mayor número de personas posibles.

Pero, ¿qué es el skimming? Esta técnica, de la que han hablado en el primer episodio, consiste en robar los datos de las tarjetas bancarias cuando los clientes compran a través de una web. Tal y cómo informa la Policía, se consiguen estos mediante a SMS o correos electrónicos de simulación de empresas de reparto, en algunas ocasiones tan reales que es fácil confundirse y caer. Unos enlaces que llevan a una web fraudulenta en la que se piden datos personales y bancarios.

Cómo evitar que tus datos caigan en las manos de los ciberdelincuentes

Hace poco se viralizó un nuevo método de estafa en el cual se cambiaba la cuenta de banco de la nómina para que el dinero se ingrese en otra. También se han detectado otras como el falso departamento de recursos humanos o los mensajes de ''tu hijo está en apuros''. En resumen, como advierte la Policía ''hay una estafa para cada rango de edad''. Para evitarlos, las autoridades transmiten una serie de consejos que pueden ser útiles, algunos más obvios como comprar solo en tiendas o webs de confianza y otros que puede que se nos pase como asegurarnos que la página tenga certificado HTTPS.

Hay que evitar realizar pagos a través de métodos no protegidos o por transferencias directa si no hay garantías. También ojo si te solicitan datos personales o bancarios con urgencia, podría ser obra de los ciberdelicuentes, al igual que cuando se recibe un enlace por SMS o por correo electrónico, hay que cerciorarse de que es el oficial.