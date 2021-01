El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

El OM podría apostar por Ernesto Valverde

Se supo que rechazó una oferta para regresar al Athletic, pero aparte de eso, poco más. Desde que Valverde fuera destituido como técnico del Barça, hace ahora un año, no ha dirigido a nadie, pero sigue teniendo el prestigio de antaño. Ahora parece que le ha salido un posible destino para la 21/22. Desde Francia anuncian que el OM podría hacerle una oferta para sustituir a Villas-Boas, que no seguirá a final de campaña. E incluso se habla de que, si los marselleses no mejoran, podría adelantar su llegada.







Sturaro, cedido al Hellas Verona

Stefano Sturaro se va cedido al Hellas Verona después de apenas contar en el Genoa, que pagó por él 16,5 millones de euros hace año y medio. Aún le quedaría contrato con los Rosoblú hasta 2022. STEFANO ??????#Sturaro è un nuovo centrocampista dell'Hellas Verona



?? https://t.co/Yel4Lf6n2W#DaiVerona #HVFChttps://t.co/LfDs5PKN2G — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 23, 2021 El excentrocampisa de la Juventusal Hellas Verona después de apenas contar en el Genoa, que pagó por él 16,5 millones de euros hace año y medio. Aún le quedaría contrato con los Rosoblú hasta 2022.

?? ?????????????? ???????????? en su presentación como jugador del RC Celta: "Algo que siempre soñé. Es una alegría y un orgullo vestir la camiseta del #Celta".#BenvidoSolari #SempreCelta pic.twitter.com/cD1AIOdepq — RC Celta (@RCCelta) January 23, 2021

director de relaciones institucionales del Real Madrid, confirmó tras la victoria de su equipo contra el Alavés (1-4) queEl croata volvió a firmar una gran actuación y el 'Buitre' aseguró, con una sonrisa final, que el centrocampista, que acaba contrato a final de temporada, le "seguirá dando mucho al equipo".El argentinose convierte en el segundo refuerzo invernal del, al que llega procedente dely con el que firma contrato hasta junio de 2023. El nuevo futbolista celeste ya ha pasado reconocimiento médico en la Clínica RC Celta en A Sede y firmado su contrato con el conjunto celeste, con el que podría debutar el próximo domingo 31 de enero frente al Granada en Los Cármenes.Y abrimos con el Barça, un club que estuvo muy activo en verano pese a que apenas pudo hacer nada y que, admitido que no tiene 'cash' para fichar, apenas se ha movido en este mercado invernal pese a que Koeman pedía refuerzos en defensa. Ahora mismo está más centrado en qué hacer con lo que ya tiene y está tratando, que acaba contrato en año y medio. Según Sport, el jugador galo hablará sobre su futuro con el nuevo presidente y será prioritaria su renovación. Si no, intentarían venderlo al mejor postor el próximo verano, aunque saben que no podrían sacar todo lo que vale.¡Buenos días! Ya rozamos la última semana del mercado. Ayer, pese a ser sábado, se cerraron fichajes y hoy podría haber también algunas novedades.