Últimas intentonas para llevarse a William Carvalho del Betis

Las últimas horas del mercado invernal en Heliópolis están resultado más activas de lo esperado. Una vez confirmada la venta al Torino de Sanabria, que reportará siete millones de euros más tres en variables (a lo que se unirá un ahorro de ficha que ronda los 750.000 euros), retrasada por temas burocráticos y el inoportuno positivo en Covid-19 del paraguayo, los movimientos no cesan en las oficinas de La Palmera. Tanto es así que la atención de los 'pesos pesados' de la planta noble de centraba en la víspera del 'deadline' en alguna otra salida, indicios que sustentaban un nombre igualmente importante, si bien desde el Villamarín no esperan sorpresas en lo que resta de lunes.

Es cierto que pudo haberla con William Carvalho, ya que estos últimos días se retomaron los contactos con un club de la Premier y con un intermediario autorizado por otro conjunto inglés para sondear al internacional portugués, que ya frustró su marcha al Benfica tanto por tratarse del eterno rival de 'su' Sporting como por cuestiones económicas. Es reacio a dejar Sevilla el luso-angoleño también por cuestiones familiares, aunque la operación que más fuerza alcanzó este enero suponía su retorno a Lisboa. Y es que acaba de nacer su primer hijo, Bryan, por lo que busca una estabilidad que quizás se replantee en verano.

El Betis necesita hacer más caja antes de final de temporada para equilibrar su balance salarial ante LaLiga, considerando la de Carvalho la salida más pertinente. El mediocentro tiene una de las fichas más altas de la plantilla (2,5 millones de euros netos), al tiempo que hay que acometer más amortizaciones de su contratación, fijada en 16 millones de euros y otros cuatro en variables por el 75% de sus derechos, porcentaje que aumentó al 80% en la 'operación Feddal'. Ante todas las consultas, Haro y Catalán cifraron en 20 kilos el precio de salida del centrocampista de origen angoleño para recuperar la inversión.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, los Wolves habrían vuelto a la carga por William hace alrededor de una semana. Ya se informó en este mismo sitio web de que se trata de una de las preferencias del jugador llegado el caso, entre otras cosas por la colonia portuguesa que existe en el conjunto inglés, si bien éste ha agotado casi todos sus recursos con el fichaje de Willian José, cedido con opción de compra por parte de la Real Sociedad. Los Wanderers han logrado soltar lastre con los préstamos de Rúben Vinagre (Famalicao), Buur (Grasshoppers) y Cutrone (Valencia), si bien impusieron otra compra en diferido que no satisfizo al Betis ni en la fórmula ni en la cantidad.

Si no hay giros mayúsculos de los acontecimientos en las últimas horas de este 1 de febrero, William Carvalho seguirá perteneciendo al Betis, al menos hasta el 30 de junio próximo. En estos días hubo también peticiones, siempre de cesión y compartiendo la ficha, de equipos de Primera por Sidnei, Juanmi y Rodri, pero desde Heliópolis quedaron todas desechadas, pues no se pretende debilitar más al equipo de no tratarse de una venta en números importantes que aseguren el equilibrio financiero.