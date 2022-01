Desde Inglaterra también avisan de que viene el 'coco' (otro) por Koundé

Fue la comidilla de la anterior ventana de transferencias, hasta el punto de que el propio director general deportivo del Sevilla FC tuvo que salir al paso al filo del 'deadline' para aclarar que el Chelsea no había llegado a las pretensiones nervionenses por Jules Koundé, por lo que el francés seguiría muy a su pesar. De hecho, no se subió al avión que trasladaba al equipo blanquirrojo a Elche, supuestamente, por tener la mente en otro sitio, por lo que los responsables técnicos y directos lo liberaron para que se marchara a su país a reflexionar. Una propuesta jugosísima en la económico del vigente campeón de Europa hasta 2026 tenía la culpa.

El internacional 'bleu' ya había avisado durante la concentración previa a la Eurocopa que pretendía mudarse a un 'gigante' de Europa para aspirar a todo, si bien cambió rápidamente el chip para volver a atisbarse ese 'cañón' que ha enamorado a propios y extraños, Lopetegui incluido, casi desde su aterrizaje en 2019. Monchi sólo aceptaría dejarlo salir por su cláusula de rescisión, de 80 millones de euros, aunque el contrato (hasta 2024) establece que los últimos quince días de cada periodo de fichajes se eleva a los 90, por lo que cualquier club interesado en el ex del Girondins haría bien en darse prisa para contratarlo.

Y desde Inglaterra insisten en que el 'coco' viene a por Koundé, que ya estaría conforme con el sueldo ofrecido. Y no el mismo, que, según se publicó, no pasó de los 50-55 millones por el galo, intentando pagar parte en especie, sino otro igual de temible: el Liverpool. En este sentido, 'The Sun' cita a una fuente extraña en estos casos, 'ElNacional.cat', en una información que indica que Jürgen Klopp se habría encaprichado del bueno de Jules, estando dispuestos los 'reds' a pagar el precio de su libertad para no tener que negociar con el Sevilla. La misma fuente añade que, aunque desea cerrar al '23' nervionense ahora, estaría dispuesto a dejar que acabe la temporada en la capital hispalense a cambio de una rebaja en el precio de compra.

Koundé lleva un gol y una asistencia en 24 partidos esta campaña, plagada de altibajos por los rumores sobre su salida. Además, es duda para el derbi de Copa ante el Betis del próximo sábado, pues tuvo que retirarse al descanso del choque frente al Getafe aquejado de unas molestias en la espalda.