El mercado de fichajes del martes 7 de junio

Toda la información del mercado de fichajes de este martes 7 de junio

Todas las novedades del mercado de fichajes de este martes 7 de junio de 2022. Altas, bajas, cesiones, renovaciones y reacciones de los protagonistas de un verano en el que el fútbol vuelve a ser noticia en las principales ligas europeas y en todo el mundo. LaLiga, Bundesliga, Premier, Serie A italiana...

El Atlético avanza en las negociaciones por Carlos Soler

El Atlético de Madrid quiere aprovechar la situación del Valencia para firmar a uno de sus jugadores por un precio bajo. Según informaron en El Chiringuito, el conjunto rojiblanco podría tener avanzadas las negociaciones con el jugador, que acaba contrato en 2023. El precio de salida sería de 15 millones de euros.

Newcastle, ¿próximo destino para Morata?

El delantero español ha finalizado su cesión con la Juventus y regresa al Atlético de Madrid, donde intetarán darle salida. Según informa la Gazzetta dello Sport, el conjunto inglés se ha unido a la lista de pretendientes por el delantero, como son Arsenal o FC Barcelona. El Newcastle tiene buenas relaciones con el Atlético tras la venta de Trippier.

Gabriel Jesús va cogiendo forma

El interés del Real Madrid por el delantero del City podría ser una de las opciones más apetecibles del mercado para el conjunto blanco. El jugador estaría encantado en venir a Madrid, el único impedimento sería el pasaporte de Vinicius, al tratarse de un jugador extracomunitario, según han apuntado en El Larguero de la SER.

Lewandowski no contempla otra opción que no sea el Barça

El jugador polaco ha tensado las relaciones con el club alemán. "No he considerado otras opciones", decía en una entrevista para OnetSport refiriéndose al FC Barcelona. Quiere salir a toda costa y pide al Bayern que no impida su salida.