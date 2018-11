La rajada Nainggolan sobre Roberto Martínez

El centrocampista del Inter de Milán Radja Nainggolan ha concedido una entrevista al medio americano ESPN en el que ha valorado su ausencia en el pasado Mundial de Rusia 2018 y la gestión que hizo de ello el seleccionador de los 'Diablos Rojos', Roberto Martínez.

"Me decepcionó mucho ser descartado. Después de hacer una buena Eurocopa, llegar a la cita de Rusia y ver que te quedas fuera en lugar de otros... fue una verdadera decepción. Pero lo que más me molestó fue el motivo. El seleccionador solo me puso excusas patéticas, cuando realmente yo estaba a un gran nivel. No digo que tuviera que jugar, pero sí creo que debería haber ido en lugar de otros jugadores que no jugaron tanto en sus clubes a lo largo de la temporada", declaró.

Por ello, el excéntrico futbolista ha asegurado que su "etapa en la selección está cerrada", ya que en caso de que el técnico español abandone el cargo y lo sustituya otro, Nainggolan sostiene que "diría que no, porque soy un hombre de palabra". "Dije que si no iba al Mundial, no volvería, esté quien esté en el banquillo. Ahora estoy totalmente centrado en el Inter, y cuando hay parón de selecciones, lo aprovecho para descansar, disfrutar esos días y recuperarme para volver al 100% con mi equipo", dijo.

Con Roberto Martínez al frente de la selección belga, Nainggolan nunca tuvo un papel muy determinante en el combinado nacional. En partidos oficiales solo acumuló un total de 96' y la última vez que se puso la camiseta de Bélgica fue en un amistoso ante Arabia Saudí en marzo de 2018, en el que disputó 31 minutos.