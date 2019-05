Sampaoli ya es ídolo en el Santos

Tras dejar al Sevilla FC en la Champions League y no poder obrar el milagro de levantar a una Argentina a la deriva, Jorge Sampaoli aceptó, tras tomarse un tiempo para reflexionar, la propuesta del Santos FC. Y han bastado unos pocos partidos para que en las gradas de Vila Belmito se coree su nombre.

El técnico argentino, que hizo campeón de la Copa América a Chile por primera vez en su historia, tiene al cuadro 'alvinegro' como colíder del campeonato regular, junto al Palmeiras, tras haber ganado tres partidos y haber empatado uno en los cuatro primeros de la liga. El Santos ha marcado siete goles y ha encajado únicamente dos.

Por ello, no extrañan las palabras de José Carlos Peres, presidente del 'peixe': "Estamos felices con Sampaoli y él está contento con nosotros. Comparte nuestro objetivo, que es ser campeones. Adora a la ciudad y la gente le quiere mucho. Nos satisface cómo rinde el equipo con él".

Los elogios, no obstante, también le llegan desde el vestuario. Jean Lucas, en su comparación con Abel Braga, dice lo siguiente: "Sampaoli me está ayudando mucho. Le da mucha atención a los jugadores y le estoy pidiendo mucha ayuda para ver lo que hago bien o mal y cómo puedo mejorar. Abel es un excelente entrenador... la diferencia es que Sampaoli es entrenador de Europa. Su forma de trabajar es muy diferente. Pide más intensidad en el juego, trabaja el pierde-presiona y le gusta mucho la pelota, incluso más que a Abel". "Con él mi posicionamiento en el campo ha mejorado mucho. Antes, yo entorpecía a otros jugadores cuando me giraba... Me he dado cuenta de que puedo mejorar el movimiento defensivo y también con la pelota. Él me ha dicho que un volante tiene que hacer gol, así que estoy llegando bastante", apostilla en declaraciones a UOL Esporte.

En Nervión, donde se busca técnico, la percepción sobre Sampaoli quedó bastante distorsionada tras su salida, pero la realidad es que 'su' Sevilla, apeado de la Champions por el Leicester tras errar dos penaltis (uno en cada campo), practicó un fútbol muy ofensivo y vistoso, y llegó a liderar una LaLiga en la que terminó cuarto.