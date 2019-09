El nuevo cántico a Ceballos: "Bebe estrella, come paella"

Dani Ceballos está convenciendo a todos en el Arsenal y se ha convertido en uno de los ídolos de la afición 'gunner'. Tanto que ya le han dedicado un cántico personalizado.

Con la melodía de la 'Bamba', la letra es la siguiente: "Dani Ceballos, Dani Deballos, he drinks Estrella, he eats paella, the boy's fucking magic..."

La traducción es Dani Ceballos, bebe Estrella, come Paella, el chico es jodidamente mágico"

Quienes criticaban la cesión por cara -16 millones le costará el préstamo- están ahora encantados con la incorporación del centrocampista del Real Madrid.