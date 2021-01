Joao Maleck: "Ayudaré a los hijos de las víctimas, así trabaje como albañil"

Joao Maleck (21), quien tuviese un paso fugaz por el Sevilla Atlético en 2018, se vio implicado tiempo después, tras salir de madrugada de una discoteca, en un accidente en el que fallecieron dos personas. Fue declarado culpable.



El delantero ha hablado concedido una entrevista exclusuiva a TUDN, en la que asegura estar profundamente arrepentido por el accidente y, al perder en el mismo la vida una pareja, el futbolista ha segurado que ayudará a los niños y a los familiares de las víctimas del lamentable suceso, sea como sea.



"Les prometí que los iba a apoyar económicamente, porque dependían de los ingresos de su padre y poco o mucho me comprometí a ayudarles y les dije que así trabajara de albañil les iba a ayudar, eso no me lo pidió la justicia, esto es un compromiso mío, me sal de corazón ayudarlos porque siento que es mi deber, ayudar económicamente, platicar con ellos para que me conozcan mejor porque muchos me tachan y me juzgan de algo que siento que no soy, tengo ese compromiso económico y a ayudarlos", indica Maleck.



"Tengo una revancha personal, ayudar a mucha gente, dos niños y a los familiares del accidente que tuve y tengo que salir adelante por mi y mi familia porque también fue muy duro para ellos, porque a lo mejor la gente solo se pone a ver un lado y a mí también me ha costado vivir eso. Tengo un hermano menor, sufrió mucho en su escuela a todos nos cambió la vida", apunta el atacante, ya de vuelta en los terrenos de juego.









