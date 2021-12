El Sergio Ramos más personal habla de Joaquín, de sus ídolos, sus gustos...

Las pocas entrevistas que los poderosos del fútbol español permiten a sus jugadores hace que conozcamos muy poco de algunos de ellos más allá de lo que hacen en el campo y de lo que hablan antes o después de los partidos. En Francia, de momento, todo es diferente y eso ha permitido ver la entrevista más personal a Sergio Ramos, donde en Prime Video Sport France ha hablado de sus gustos, de sus preferencias y de otros temas ajenos al fútbol.



El central camero, que vive su primera experiencia fuera de España, responde en veinte rápidas preguntas a algunos de los temas que menos se conocen sobre sus gustos, sus relaciones, la moda, etc.

Los crepesLa esencia que tiene París, los monumentos y los museos.Los clásicos.No, todavía no. Ha pasado por los alrededores, pero todavía no he subido.Impresionante.Mi familia.La muerte.Bueno, dicen mucho, pero quizás cuando me voy de vacaciones estoy en un sitio y dicen que estoy en otro. A veces me viene bien para despistar a los paparazzi.En el fútbol, Joaquín, del Betis.Hay muchos, tengo muy buena relación con muchos, pero creo que Modric, que tengo una relación como de hermano.Mi ídolo€ He tenido como dos o tres, pero Claudio Caniggia, el argentino, o Fernando Redondo.¿Mi modelo? Yo creo que tengo mi estilo propio.No sé si mejor pero, de los que a mí me gustan, David Beckham.Sí, un poco la elegancia.Yo creo que hubiera sido tenista.Creo que la música. Me gusta bastante y de vez en cuando compongo algo y me da por cantar.Tengo muchos, pero yo creo que, dentro del deporte, Michael Jordan.No, yo creo que al final los errores son buenos para aprender.Bueno, le admiro mucho también, Brad Pitt, pero en Benjamin Button, que va haciéndose joven.Mi padre€ "Sé tú mismo. Da igual dónde estés, pero sé tú mismo?.