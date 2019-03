Rubiales anuncia que "no habrá más fútbol los lunes"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunció que "no habrá más fútbol los lunes" a partir de la próxima temporada y dejó en duda la continuidad de los partidos en viernes.

"No habrá más fútbol los lunes. A partir de la próxima temporada en LaLiga habrá fútbol sábados y domingos. Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos", escribió Rubilaes en su cuenta personal de twitter.

El presidente añadió en la misma que "el negocio es importante, pero más los aficionados". "Somos la RFEF", agregó antes de rubricar con la etiqueta #SomosFútbol su mensaje, que acompaña con dos fotografías, una de asientos vacíos en un estadio y otra de una escena de la película "Los lunes al sol", protagonizada por Luis Tosar y Javier Bardem y dirigida por Fernando León de Aranoa.

La afirmación de Rubiales se produce 24 horas después de que su homólogo en LaLiga, Javier Tebas, admitiera que este organismo baraja la posibilidad de que el partido que se transmite en las televisiones en abierto deje de ser el de los lunes para pasar a ser el domingo a las 14.00 horas.

"A mí me preocupa que la gente proteste, sea contra mí o contra un tercero, y este tema es bastante recurrente. Ya anuncié hace tiempo que en el concurso (de subasta de derechos televisivos) nuevo que adjudicamos en junio el partido abierto puede tener otra ventana, el domingo a las dos de la tarde", aseguró Tebas tras la presentación del informe de impacto económico de LaLiga.

Según el presidente de LaLiga, que el partido en abierto sea el de los lunes genera "problemas" ya que, según las bases del concurso de retransmisión televisiva de la competición, el partido en abierto no puede incluir a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia, ni a equipos en competición europea. "Puede caber que no haya ese partido en abierto en los lunes, que genera problemas, porque no pueden ir los de competiciones europas y eso genera que haya una serie de equipos vayan más a jugar los lunes", añadió.

LaLiga y la RFEF deben acordar un nuevo Convenio de Coordinación ya que el actual termina el próximo julio y la segunda adelantó su intención de que incluya un renovado pacto en la cesión de derechos de explotación, entre ellos el nombre de la competición y del balón, o la aplicación de los horarios del torneo liguero.