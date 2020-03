Lío entre Tebas, Aganzo y Alcalá por el calendario de LaLiga

David Aganzo, presidente de la AFE, y Juan Antonio Alcalá, periodista de COPE, tuvieron sus más y sus menos en el último programa del 'El Partidazo' de la cadena COPE, después de una información desvelada por el periodista. Alcalá desvelaba el acuerdo al que habían llegado LaLiga y la Asociación de Futbolistas en lo que respecta al salario de estos dependiendo de cómo termine la competición.



David Aganzo quiso desmentir la noticia de Juan Antonio Alcalá, que aseguraba que los futbolistas tendrían un aumento de sueldo si después del parón por el coronavirus se jugasen partidos cada 2 o 3 días. Así, durante el programa, el presidente de la AFE entró en antena por iniciativa propia para negar la noticia y tuvo una fuerte discusión con Alcalá. Ahí no quedó la cosa, de hecho, hasta terminó interviniendo el propio informador de Juan Antonio Alcalá, Queco Piña, miembro ejecutivo de la AFE, para confirmar la versión de COPE.



"Me llegó la noticia por dos clubes y sí es verdad la noticia de Juan Antonio Alcalá; me llega de un director general de un club. Por desgracia esta es la manera de proceder de Aganzo. No me gusta que en nombre de los futbolistas se quiera sacar rédito; es muy lamentable", explicó el afectado asegurando que si había decidido hacer público este conflicto es porque "no hay ruegos y preguntas en las últimas juntas".







Aparece Tebas

?? Informa Juan Antonio Alcalá



?? Acuerdo entre @LaLiga y @afefutbol para que si no se juega ningún partido más los jugadores se bajen el salario un 10%



?? Si @LaLiga vuelve la AFE acepta jugar cada 48h pero los jugadores ganarán entre un 15% y un 20% más



Javier Tebas también desmintió el supuesto acuerdo alcanzado con la AFE: "Decidle a Alcalá , que todo es Fake News , y que su informador Queco Piña toma pastillas para mentir, no hay ningún acuerdo de este tipo, esto no es un casino por favor".