Especial atención a tres jugadores apercibidos del Espanyol en su visita a San Mamés

El RCD Espanyol se prepara para medirse al Athletic Club en San Mamés. Manolo González ajustó detalles tácticos con varias bajas confirmadas y con la mirada puesta en un partido clave, marcado también por el riesgo de sanción de tres titulares pensando en el derbi ante el Barcelona

El RCD Espanyol se ejercitó el domingo por la tarde en la Ciutat Esportiva Dani Jarque en una sesión que sirvió para cerrar el plan de partido antes del desplazamiento a San Mamés, donde este lunes, a las 21.00 horas, se enfrentará al Athletic Club en la jornada 17 de LaLiga.

La semana ha estado marcada por la exigencia competitiva y por la necesidad de gestionar esfuerzos en un tramo final intenso. El encuentro en Bilbao supondrá un cierre de año lejos de casa y ante un rival siempre incómodo, en un escenario que exige máxima concentración y precisión.

Ajustes finales y ausencias confirmadas

Manolo González dirigió una sesión enfocada en el ajuste de conceptos tácticos y la gestión de cargas. El técnico perico no pudo contar con Javi Puado ni con Ramon Terrats, ambos lesionados, ni con Charles Pickel, concentrado con su Selección para disputar la Copa de África. Tres ausencias sensibles que condicionan la preparación y obligan a buscar alternativas.

En este contexto, el entrenamiento también sirvió para integrar a varios futbolistas del filial. Ferran Gómez, Leo Salazar y Pol Montesinos trabajaron junto al primer equipo, ampliando el abanico de opciones para un desplazamiento siempre exigente como el de San Mamés.

El cuerpo técnico valora especialmente la actitud y el rendimiento de los jóvenes en este tipo de sesiones, conscientes de que el calendario y las bajas pueden abrir oportunidades en un partido de máxima dificultad.

Tres piezas clave, al borde de la sanción

Más allá del duelo ante el Athletic, en el horizonte ya asoma el derbi del próximo 3 de enero frente al FC Barcelona. En ese sentido, hasta tres futbolistas del Espanyol viajarán a Bilbao apercibidos de sanción: Omar El Hilali, Pere Milla y Pol Lozano, todos ellos con cuatro tarjetas amarillas acumuladas.

Pol Lozano y Pere Milla ya llegaban apercibidos al último encuentro en el Coliseum. El mediocentro vio la cuarta amarilla frente al Rayo Vallecano y, por precaución, solo disputó 12 minutos ante el Getafe. El delantero, por su parte, arrastra esa situación desde la jornada 13, cuando fue amonestado en la victoria contra el Sevilla.

Lozano es una pieza indiscutible para Manolo González en el centro del campo. Es uno de los jugadores más utilizados por el técnico y todo apunta a que el ‘10’ regresará a la titularidad en San Mamés. Su perfil defensivo y su intensidad en el corte elevan el riesgo de ver la quinta amarilla en un partido de alto ritmo.

Atención especial a Milla y El Hilali en La Catedral

Pere Milla afronta el encuentro con un perfil distinto de riesgo. Suele ver tarjetas por protestas o por faltas puntuales, a veces evitables. Ya fue expulsado a principios de temporada tras dirigirse al árbitro, un antecedente que obliga a extremar la cautela en un escenario tan exigente como La Catedral. Perder a su máximo goleador supondría un golpe sensible de cara al derbi.

Omar El Hilali completa la lista de apercibidos. El lateral derecho vio la cuarta cartulina amarilla en el Coliseum, antes de la media hora de partido. Fijo en los planes de Manolo González, fue uno de los defensores más destacados la pasada campaña. Aunque todavía no ha recuperado su mejor nivel, sigue estando por delante de Rubén Sánchez y tendrá una misión compleja: frenar a un jugador tan desequilibrante como Nico Williams.

Pese a todo, el técnico blanquiazul no tiene intención de reservar a nadie. “No he mirado el tema de las tarjetas”, aseguró, dejando claro que los puntos de San Mamés valen lo mismo que los del derbi y que el Espanyol saldrá a competir sin condicionantes para cerrar el año con buenas sensaciones.