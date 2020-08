El calendario 20/21, aprobado por LaLiga

El borrador de calendario que filtró LaLiga y envió a la RFEF y al CSD ha sido aprobado esta mañana por unanimidad salvo dos abstenciones en Primera y otra en Segunda. Ahí se recoge que los clubes que han participado en competiciones europeas puedan comenzar un poco más tarde de esta fecha y que el Sevilla FC arrancará en la tercera jornada, por lo que será el club con menos descanso junto al equipo que ascienda de Segunda: Elche o Girona.

Falta saber qué dira la RFEF, que tiene diez días de plazo, aunque previsiblemente no cambie gran cosa y sí tendrá que discutir qué ocurre con los partidos de los viernes y los lunes, que están sujetos a la sentencia del juzgado de lo mercantil que determinó que no podía haber partido en esos días. No obstante, la RFEF anunció que permitiría la retransmisión de partidos los viernes y lunes mientras viviéramos esta situación excepcional.

José Castro, presidente del Sevilla FC, ya señaló que poco se puede hacer para solucionar el atropello, pues apenas hay fechas libres, se van a ocupar cuatro miércoles y aún está en duda qué pasara con Segunda división, con el asunto del Fuenlabrada aun coleando.

Arancará el 12 de septiembre, si no se adelanta un partido al viernes, la fecha de finalización del campeonato será el 23 de mayo, la semana previa a que se disputen las finales de la Europa League y de la Liga de Campeones. No habrá parón en Navidad y se jugará el 30 de diciembre.



ÉSTAS SON LAS FECHAS CLAVE

12-13 de septiembre: empiezan LaLiga Santander y LaLiga Smartbank

Enero: Supercopa de España. La final, el 17-E

Abril: Una de las dos finales de la Copa del Rey

23 de mayo: Acaba LaLiga

26 de mayo: Final de la Europa League

29 de mayo: Final de la Champions League

30 de mayo: Acaba Segunda división