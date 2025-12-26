Los descartes de Carlos Corberán se lo ponen muy complicado al Valencia: Sergi Canós, Cenk Özkacar, Alberto Marí e Iker Córdoba

Sergi Canós, Cenk Özkacar, Alberto Marí e Iker Córdoba salieron cedidos del Valencia en el mercado de fichajes ya que no contaban con el beneplácito de Carlos Corberán. Ninguno está triunfando en sus andaduras lejos de Mestalla, por lo que apuntan a regresar al Valencia en junio de 2026

El Valencia despide el año en una tesitura muy complicada que vuelve a poner a la afición contra la directiva. El clamor es claro en Mestalla y los jugadores empiezan a recibir las críticas de una hinchada cansada de una situación inestable. El mercado de fichajes se percibe en el Valencia como una oportunidad para rehacer los errores del verano, aunque fichar en enero es, como popularmente se dice, 'pan para hoy y hambre para mañana'. Y es que los problemas del Valencia no se solucionan de la noche a la mañana, sin ir más lejos, todo apunta a que en verano, el club valenciano volverá a repetir los mismo patrones que en el anterior, principalmente con los cedidos. Sergi Canós, Cenk Özkacar, Alberto Marí e Iker Córdoba siguen formando parte de la entidad valencianista y se lo ponen muy complicado al Valencia tras media temporada desaprovechada con las cesiones respectivas.

Sergi Canós y Özkacar no triunfan lejos del Valencia

El Valencia mira de reojo lo que sus 4 cedidos hacen en sus respectivos equipos. El rendimiento, hablando mal y pronto, es bajo y desde el club ya empiezan a predecir que los 4 apuntan a ser un nuevo problema de cara al mercado de fichajes de verano, empezando por Sergi Canós. El valencianista se marchó cedido al Valladolid en los últimos días de mercado ya que Carlos Corberán le anunció que no contaba con él para esta temporada. Las lesiones lastraron su paso por el Valencia y la marcha de Rubén Baraja lo dejaron en el ostracismo. Su suerte en el equipo de Pucela no es muy diferente y actualmente suma 252 minutos jugados en Segunda división, repartidos en 12 encuentros de los cuales ha sido titular en 2. En verano todo apunta a que regresará a Valencia con el cartel de transferible colgado.

El caso de Cenk Özkacar es prácticamente similar al de Sergi Canós en el Valladolid. El turco, sabiendo que no contaba con el beneplácito de Carlos Corberán para jugar, decidió aceptar la oferta del Colonia y marcharse cedido rumbo a la Bundesliga. Allí, el central suma 469 minutos repartidos en 10 duelos, de los cuales ha sido titular en 5 de ellos Sumando liga y copa.

Alberto Marí e Iker Córdoba, la dupla del Valencia en el Mirandés

Volviendo a la Segunda división española, la dupla del Mirandés formada por Alberto Marí e Iker Córdoba es el siguiente problema del Valencia. Tanto el delantero centro como el central sí están contando con minutos en el equipo de Miranda de Ebro. El atacante acumula más de 600 minutos en la delantera rojilla, aunque solo suma un gol. Por otro lado, el defensor sí es una pieza importante para Jesús Galván sumando alrededor de 1.100 minutos. El principal problema es que el Mirandés es colista de la categoría, por lo que el rendimiento, al igual que el resto de la plantilla, sigue siendo muy pobre.