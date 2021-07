Rubén Castro admite que tuvo ofertas de Primera y señala sus próximos retos

El delantero del Cartagena Rubén Castro, quien marcó 19 goles en Segunda división en la pasada 2020/2021, ha dicho este jueves que fue "muy fácil" renovar contrato pese a admitir que manejó ofertas para volver a jugar en Primera y ha mostrado un deseo para la temporada entrante: "Me han dicho que el estadio prácticamente se llena y tengo ganas de verlo y de darle muchas alegrías a nuestros seguidores".



El veterano jugador canario, máximo goleador de la historia del Betis, sigue teniendo hambre de éxito. A sus 40 años, ha explicado en su primera comparecencia pública tras ampliar su vinculación con el Efesé por qué aceptó la propuesta cuando sonó que clubes de Primera querían contar con sus servicios.



"La pasada temporada me sentí muy querido en un lugar en el que me han tratado muy bien y fue muy fácil tomar la decisión de seguir", ha apuntado, para añadir que "la confianza del entrenador es un punto a favor y también la cercanía del club y de los compañeros", a muchos de los cuales ya conoce, y también le gusta "la ambición que hay por estar más arriba que la pasada campaña".



"Estoy con toda la ilusión del mundo para hacer un buen año", ha afirmado. El Cartagena se libró del descenso a dos jornadas de que acabara un campeonato que concluyó en la decimosexta posición con 49 puntos en 42 partidos.



Según el goleador isleño, "la intención es conseguir otra vez la salvación y hacerlo lo antes posible para así poder llegar más alto, aunque lo primero es lograr la permanencia".





