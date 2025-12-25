Jesús Owono manda un mensaje al Andorra

El guardameta del cuadro de Carles Manso se marchó a la Copa África en busca de más minutos. Con Guinea Ecuatorial jugó de titular

La Copa África arrancó el pasado 21 de diciembre en Marruecos. Este torneo, que se celebra en pleno parón de vacaciones de Navidad en LaLiga Hypermotion, reúne a varios jugadores del fútbol de plata español. Uno de esos jugadores es Jesús Owono, guardameta del Andorra que llegó el pasado verano al conjunto que preside Gerard Piqué en calidad de cedido desde el Deportivo Alavés.

Owono no está teniendo por el momento demasiada participación con el Andorra, ni con Ibai Gómez en su momento ni ahora con Carles Manso. Owono ha participado en cinco encuentros entre Liga y Copa del Rey con un total de 450 minutos entre todas sus participaciones.

En ESTADIO Deportivo ya apuntamos el pasado lunes que la baja de Owono en el Andorra por poner rumbo a la Copa África con Guinea Ecuatorial era quizás una de las menos 'preocupante' para su equipo, precisamente por su falta de minutos a las órdenes de Carles Manso.

El guardameta de 24 años y que defiende los intereses de la Selección de Guinea Ecuatorial, tenía con la Copa África una oportunidad inmejorable para demostrar en el torneo continental sus virtudes para poder ser el portero titular del Andorra.

Jesús Owono si tiene su oportunidad en la Copa África

Jesús Owono ya ha demostrado su capacidad bajo palos en el primer partido de la Copa África. El guardameta del Andorra realizó tres paradas aunque no pudo evitar los dos goles de Burkina Faso que a la postre fueron decisivos para el triunfo de los Potros sobre el conjunto ecuatoguineano. A pesar de la derrota de Guinea Ecuatorial, Jesús Owono realizó un buen papel y todo apunta a que será el guardameta titular de su selección durante toda la Copa África.

El siguiente partido en el que Jesús Owono podrá volver a demostrar que puede ser el portero titular del Andorra será el 28 de diciembre ante Sudán. Cerrará Guinea Ecuatorial su participación en la fase de grupo de la Copa África ante Argelia, donde también hay otro de los jugadores de Segunda que están en la cita de Marruecos, Luca Zidane.

El 'rival' de Jesús Owono en la portería del Andorra

La portería en el Andorra, al menos por el momento, tiene dueño y está en manos de Aaron Yaakobishvili, el cancerbero de 19 años que llegó cedido desde el Barcelona el pasado verano y que a sus 19 años está aprovechando al máximo su primera experiencia en el fútbol profesional.

En la portería de casi cualquier equipo es poco habitual que haya cambios a no ser que se produzca una lesión, una bajada de rendimiento del portero titular o un cambio de entrenador que llegue con otras ideas. En las manos de Jesús Owono por tanto, solo está el hacer la mejor Copa África posible para hacer dudar a Carles Manso.