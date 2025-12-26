En Asturias piden fichajes para el Sporting de Gijón

Desde la Unión de Peñas Sportinguistas lanzaron un comunicado este pasado 25 de diciembre criticando la gestión del Grupo Orlegi además de solicitar refuerzos en el próximo mercado invernal

El Sporting de Gijón terminó el año 2025 como más gusta en el mundo del fútbol, ganando. Los de Borja Jiménez asaltaron la antigua casa del técnico y se llevaron los tres puntos de Butarque ante el Leganés.

De este modo, el Sporting de Gijón terminará el 2025 con 30 puntos, los mismos que el Cádiz, equipo que marca las posiciones de play off de ascenso a Primera y que por una mejor diferencia de goles que los asturianos es sexto. Quizás la mejor noticia en el Sporting de Gijón es que si se tiene en cuenta la clasificación del equipo desde que llegó Borja Jiménez, los asturianos serían segundos, solo por detrás del Racing de Santander, con el que estaría igualado a puntos.

Parece que este buen momento del Sporting de Gijón no ayuda a que un sector de la afición esté descontenta con la gestión del Grupo Orlegi. Este pasado 25 de diciembre, la Unión de Peñas Sportinguistas lanzó un duro comunicado en el que muestran su descontento con la situación del equipo, especialmente hablando de años atrás donde los asturianos han estado más cerca del descenso que de pelear por volver a Primera.

La Unión de Peñas Sportinguistas carga contra el Grupo Orlegi en el Sporting de Gijón

El comunicado de la Unión de Peñas Sportinguistas se mostraron tajante con el comunicado del pasado 25 de diciembre para hablar de una profunda preocupación por la deriva del club y al tiempo, apostar por no olvidarse de la perspectiva general para huir del resultadismo: "Desde la Unión de Peñas Sportinguistas queremos manifestar, con absoluta firmeza y sin margen para la interpretación, nuestra profunda preocupación por la deriva que atraviesa el Real Sporting de Gijón bajo la gestión del Grupo Orlegi. Si bien es cierto que los últimos resultados deportivos pueden invitar al optimismo, estos no han de empañar la perspectiva general, y no deben cambiar el foco del análisis, huyendo del resultadismo".

El balance del grupo Orlegi es "decepcionante"

La UNIPES deja claro que no está satisfecha con la gestión del Grupo Orlegi al frente del Sporting de Gijón y recordando cómo el equipo ha estado en las últimas temporadas más cerca del descenso que del ascenso: "Lo cierto es que tras cuatro años al frente del Club, el balance deportivo del Grupo Orlegi desde su llegada a Gijón resulta no solo decepcionante, sino profundamente alarmante. En tres de las cuatro temporadas, el Sporting ha estado más cerca de descender al fútbol no profesional que de luchar por el ascenso, una realidad que evidencia la falta de proyecto, la sucesión de errores y la absoluta incapacidad para construir un equipo competitivo y estable. La gestión deportiva no muestra avances sino que retrocede de manera inquietante y sitúa al Club en un escenario de riesgo continuo. A ello se suman decisiones incomprensibles, cuya lógica no parece responder al interés deportivo del Club, sin obviar que el Grupo Orlegi llegó a Gijón con una mentalidad y métodos de actuación que no se corresponden con la realidad y con el convencimiento de que su fórmula no era cuestionable".

Pide fichajes al Sporting de Gijón

En la segunda parte del comunicado de UNIPES, solicitan un esfuerzo en el mercado invernal de fichajes que arrancará el próximo 2 de enero: "La llegada de José Riestra a la presidencia del Club ha de servir para echar el resto en la parcela deportiva. Más aún con un mercado invernal a las puertas. Es el momento de reforzar la plantilla, ahora que la tabla dicta que aún estamos a tiempo de aspirar a todo. Es fundamental realizar un esfuerzo para dotar al cuerpo técnico de los medios para poder alcanzar los más altos objetivos. No nos arrepintamos en mayo, cuando la calidad y longitud de plantilla sea determinante, del esfuerzo que no hayamos hecho ahora".

Cierra el comunicado UNIPES hablando de que el rumbo actual pone un peligro el presente y el futuro de la institución" e instando a un cambio "inmediato, visible y que sea palpable a corto plazo antes de que las consecuencias sean irreversibles".