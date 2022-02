Ruiz Lopera no se mete en un Extremadura "abocado a la desaparición"

El Extremadura UD reconoce en un comunicado que "desafortunadamente camina hacia la desaparición" si no se encuentra "una última y apremiante solución".

En un extenso escrito hecho público en las últimas horas a través de su perfil en redes sociales, el club de Almendralejo repasa todo lo ocurrido en los últimos años y lo que consideran razones para llegar al borde de la desaparición.

Al final, reconocen que "las opciones han quedado muy mermadas" tras conocerse este lunes que el grupo empresarial sevillano (Grupo Ruiz Lopera) representado por Javier Páez -sobrino de Manuel Ruiz de Lopera- y Daniel han desistido de su intención de invertir para adquirir las acciones del club.

A modo de despedida, en el comunicado se agradece a la afición, patrocinadores, empleados del club, entrenadores, jugadores y cuerpo técnico "todo su esfuerzo realizado, así como haber formado parte de un proyecto" que, reconocen, está abocado a su final. Antes achaca estas consecuencias a motivos como la pandemia y el descenso de categoría la reducción de los ingresos que, junto a las cargas salariales.

Además, lamentan que grupos inversores que se interesaron por desembarcar en el club de Almendralejo, como Khalifa Capital, no se materializaran.

Este comunicado llega a pocos días para que se cumpla el plazo otorgado por el juzgado de lo Mercantil de Badajoz para que llegue una inyección económica que saque al club del concurso de acreedores en el que está inmerso.

A ello se suma la marcha de todos los jugadores de la primera plantilla que iniciaron la temporada y también de varios de los futbolistas del equipo filial a los que se les ha hecho ficha profesional por la falta de pagos de los salarios.

Ello ha provocado que no se cuenten con las siete fichas profesionales mínimas que exige la Federación Española de Fútbol para no incurrir en alineación indebida ante el San Sebastián de los Reyes.

En cualquier caso, el entrenador, Manuel Mosquera, ya advirtió tras el partido frente al Dux, que la plantilla no estaba dispuesta a seguir sacrificándose por el club si no llegaba el dinero y todo apunta a que no comparecerán el viernes en el partido oficial, siendo la segunda vez que ocurre, lo que conllevaría que el Extremadura fuera descalificado de la competición y descendería de categoría administrativamente.