El Albacete y Rubén de la Barrera separan sus caminos tras subir a Segunda

El entrenador y el club han roto el contrato al que le restaba un año todavía

Una noticia que ha sorprendido a muchos. Tras conseguir el ascenso a Segunda división, el Albacete y Rubén de la Barrera han decidido no continuar en el mismo barco. Tras volver un año después a la categoría de plata, el equipo manchego deberá buscar un sustituto para el banquillo la temporada que viene.

Así lo trasladó el Albacete Balompié, a través de un comunicado se conoció la despedida de Rubén de la Barrera. El entrenador ha escrito una carta de despedida para los aficionados del Albacete:



"La decisión no ha sido nada sencilla. No es fácil para mí dejar un Club en el que no he sido feliz, sino lo siguiente. Pero entiendo que renunciar al año de contrato que me unía al Albacete Balompié era lo mejor para mí y para el propio Albacete Balompié.

Llegué a tierras manchegas con el objetivo de ayudar a que el Belmonte volviese a albergar partidos de fútbol profesional y me marcho con la satisfacción del deber cumplido. Y lo hemos conseguido gracias al trabajo, a la insistencia, al empeño y a la familia que desde el primer momento se instauró en el vestuario y a la unión que existió en todo momento con cada uno de los empleados de la entidad.

Sin un staff al que siempre admiraré nunca hubiésemos conseguido este objetivo, trabajar con ellos cada día ha sido un regalo parra mí; quiero agradecer su fútbol y su esfuerzo a cada uno de los jugadores que he tenido; y quiero ensalzar la predisposición al trabajo y al buen rollo que existió con médicos, fisios, utilleros, delegados, personal de mantenimiento, etc.

Este año quedará para siempre en mi recuerdo. Desearé siempre lo mejor a Albacete y a su gente.

Nunca os olvidaré. ¡Aúpa Alba!"



El entrenador consiguió ascender al Albacete tras ganar la eliminatoria frente al Deportivo de la Coruña. No fue tarea fácil hacerlo para Rubén de la Barrera, al tratarse de su anterior equipo y el club de sus amores. Tras el ascenso comentó que estaba "jodido por el Dépor, pero tremendamente feliz porque el Alba se ha merecido durante la temporada volver al fútbol profesional.

Seguro que al entrenador no le faltan novias después de lo ocurrido en el Albacete, aunque se desconoce el interés que tiene ahora Rubén de la Barrera para sentarse en el banquillo. El Albacete siempre tendrá un buen recuerdo del entrenador y ambas partes estarán unidas por el ascenso.