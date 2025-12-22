Pablo Hernández explota contra el arbitraje al Castellón

El técnico, que se recuperar de un cólico renal y que no estuvo este pasado domingo en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz, lanzó un mensaje en redes sociales por la actuación de Rubén Ávalos

¿A quién no le va a gustar una polémica en el último partido del año en LaLiga Hypermotion,a quién no? Desde luego que si la polémica perjudica a tu equipo, seguro que no. Cádiz y Castellón cerraron este pasado domingo el año futbolístico en LaLiga Hypermotion y lo hicieron con un duelo que terminó con un resultado final de 2-0 a favor de los gaditanos.

El encuentro no estuvo exento de polémica, especialmente por un gol que le fue anulado al Castellón en el minuto 57 por mano de Ousmane Camara, previas al tanto de Lucas Alcázar. Este gol anulado llegó cuando el marcador aún lucía el 0-0 inicial al que después precedieron el doblete de Dawda Camara (minutos 69 y 82).

Pablo Hernández se queja a través de Instagram

Pablo Hernández, que no estuvo en el Nuevo Mirandilla por estar recuperándose de un cólico renal, no se perdió el partido de los suyos por televisión. Tras el encuentro, Pablo Hernández se despachó a gusto a través de su perfil personal de Instagram sobre lo ocurrido en el Nuevo Mirandilla.

El técnico no dudó en pedir que Rubén Ávalos, que estaba en el VAR, no volviese a dirigir al Castellón: "No pudo ser, orgulloso del camino recorrido y ilusionado por lo que viene por delante... No soy de hablar ni excusarme en arbitrajes, pero solo espero que el señor Rubén Álvalos nos vuelva a dirigir ni un partido más desde el VAR a nuestro club, con el pan y la ilusión de un escudo no se juega ni se premedita". Así de claro era Pablo Hernández a través de su cuenta de Instagram.

Ripollés, sustituto de Pablo Hernández, tampoco se explica el gol anulado

En lugar de Pablo Hernández, en el banquillo del Castellón estuvo haciendo sus funciones Sergi Ripollés. El ayudante de Pablo Hernández no dudó en mostrar también desconocimiento en relación a la decisión del árbitro de anular el gol orelluts: "No lo entiendo. Primero le da en la cabeza y la mano la tiene pegada en el pecho y encima no mete el gol. No sé qué tiene que hacer con la mano".

Más allá de eso, Ripollés se mostró satisfecho con el trabajo de los suyos por cómo llevaron al Cádiz a su campo: "Hemos conseguido llevar el partido a su campo, sobre todo en la segunda parte. Es cierto que en los últimos metros nos ha costado ese último pase, pero el partido lo teníamos donde queríamos".

El Castellón termina el 2025 en play off de ascenso

El Castellón, a pesar de la derrota ante el Cádiz, termina el 2025 en puestos de play off de ascenso y si nunca es plato de buen gusto la derrota, los orelluts se han visto 'beneficiados' por las derrotas de los equipos que tenían por delante, es decir, Almería y Deportivo de La Coruña. También empató el Racing de Santander y el gran beneficiado de la jornada fue Las Palmas que termina el 2025 en puestos de ascenso directo.