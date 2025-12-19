Preocupación en el Castellón por la salud de Pablo Hernández

El CD Castellón permanece en vilo tras el ingreso hospitalario de Pablo Hernández, cuyo estado de salud obliga al club a extremar la precaución en los próximos días

El CD Castellón vive días de inquietud tras conocerse que su entrenador, Pablo Hernández, ha tenido que ser hospitalizado a causa de un cólico renal que sufrió el pasado fin de semana. Aunque en un primer momento la situación parecía controlada, la evolución posterior obligó a los servicios médicos a recomendar su ingreso para un seguimiento más exhaustivo.

El club albinegro ha querido mantener informada a su afición a través de comunicados oficiales, transmitiendo un mensaje de calma y prudencia, al tiempo que destaca la evolución favorable del técnico castellonense.

Intervenido antes del partido ante el Mirandés

Los problemas de salud de Pablo Hernández comenzaron el domingo, apenas unas horas antes del encuentro liguero frente al Mirandés. El entrenador fue sometido a una intervención médica para tratar el cólico renal, una dolencia especialmente dolorosa y que requiere reposo.

A pesar de ello, el técnico realizó un esfuerzo notable para sentarse en el banquillo y dirigir al equipo en ese compromiso, un gesto que fue interpretado dentro del club como una muestra clara de su compromiso, profesionalidad y liderazgo.

Empeoramiento y decisión de ingresar al técnico

Sin embargo, el pasado martes, el estado de salud del entrenador experimentó una ligera complicación, lo que llevó a los especialistas a aconsejar su ingreso hospitalario por precaución. El objetivo principal es garantizar un control médico continuo y evitar cualquier riesgo añadido en su proceso de recuperación.

Desde entonces, Pablo Hernández permanece bajo supervisión médica, siguiendo estrictamente las indicaciones de los profesionales sanitarios. Según el club, la evolución está siendo positiva, aunque se mantiene la cautela.

Duda para el desplazamiento a Cádiz

Uno de los puntos que más atención genera es la posible ausencia del técnico en el próximo desplazamiento del Castellón al Nuevo Mirandilla, donde el equipo se enfrentará al Cádiz en un partido importante del calendario.

La entidad ha explicado que la presencia de Pablo Hernández dependerá exclusivamente de cómo evolucione su estado en las próximas horas. No se tomará ninguna decisión que pueda comprometer su recuperación, priorizando siempre la salud del entrenador.

Sergi Ripollés, preparado para asumir el mando

En caso de que Hernández no pueda viajar, el segundo entrenador, Sergi Ripollés, será el encargado de asumir sus funciones. Ripollés ya ha dirigido sesiones de trabajo en situaciones similares y cuenta con la plena confianza del club para garantizar la continuidad del proyecto deportivo.

Asimismo, la rueda de prensa previa al encuentro ante el Cádiz volverá a ser ofrecida por Ripollés, tal y como ocurrió la pasada semana.

Mensaje de tranquilidad y agradecimiento del club

El CD Castellón ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a sus aficionados, subrayando que el entrenador se encuentra estable, consciente y en proceso de recuperación. Además, la entidad ha agradecido públicamente las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas tanto desde la afición como desde otros ámbitos del fútbol.

“El club seguirá informando de cualquier novedad relevante”, concluye el comunicado oficial, mientras el entorno albinegro permanece atento a la evolución de su entrenador, con el deseo común de verlo pronto de regreso en el banquillo.