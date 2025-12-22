Jesé Rodríguez abre su corazón tras el recital con Las Palmas

El canario habló con sinceridad tras marcar dos goles el pasado sábado ante la Cultural Leonesa y firmar su segunda titularidad consecutiva a las órdenes de Luis García en LaLiga Hypermotion

Las Palmas y Jesé Rodríguez estaban locos porque llegase el momento que se vivió el pasado sábado. Jesé Rodríguez, que tenía su segunda titularidad consecutiva del curso con Las Palmas,y sin haberse estrenado aún de cara al gol. La oportunidad parecía inmejorable ya que Jesé Rodríguez estaba ante su público, ese que siempre le ha acogido con los brazos abiertos cada vez que ha querido volver a Gran Canaria.

Jesé Rodríguez no defraudó, provocó el córner que supuso el primer gol de Las Palmas y marcó dos dianas con su firma. La segunda especialmente, demostró la confianza con la que cuenta Jesé Rodríguez actualmente ya que superó con una gran maniobra al guardameta de la Cultural Leonesa, Edgar Badía.

Jesé Rodríguez fue el gran protagonista de Las Palmas en su último triunfo y con el 2025 ya liquidado, el 2026 puede ser su año y eso puede ser síntoma de que los canarios estén arriba en la tabla de LaLiga Hypermotion.

Jesé Rodríguez se sincera tras su doblete con Las Palmas

Jesé Rodríguez ha aprovechado este lunes para abrir su corazón y mostrar los sentimientos que tiene tras el primer gran recital de la temporada que lleva su firma en Las Palmas. Jesé Rodríguez trató de encontrar las palabras para expresar lo que sentía: "Volver a marcar con esta camiseta es algo que no se puede explicar con palabras… pero voy a intentarlo. Hoy no son solo dos goles. Es volver a sentirme en casa. Es mirar a la grada y reconocer miradas, abrazos, recuerdos y sueños que nunca se fueron".

El jugador de Las Palmas confesó que llevaba mucho tiempo soñando con el momento de volver a marcar con el cuadro canario: "He esperado mucho este momento. Lo he imaginado en silencio, en los días difíciles y en los buenos también. Marcar de nuevo con el equipo de mi tierra, y hacerlo así, significa cerrar un círculo y abrir otro lleno de ilusión, ambición y ganas de más".

Además, reconoció que se siente fuerte y como un niño al enfundarse la elástica canaria: "Estoy viviendo una temporada muy especial. Me siento fuerte, motivado y con una ilusión enorme por lograr los objetivos que tenemos como equipo y como club. Tengo hambre, tengo ilusión y estoy como un niño cada vez que salto al campo con esta camiseta".

Jesé Rodríguez cerró su mensaje en redes sociales mostrando su agradecimiento a la afición y lanzando un aviso sobre lo que viene: "Gracias a la afición por estar siempre, por empujar cuando las piernas pesan y por hacerme sentir que nunca caminé solo. Estos dos goles son vuestros tanto como míos. Seguimos. Con trabajo, con humildad y con el corazón por delante. Esto acaba de empezar".