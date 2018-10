No hay derbi que sea pequeño

La rivalidad entre los dos grandes clubes hispalenses traspasa fronteras. Por algo, Betis-Sevilla o Sevilla-Betis es uno de los derbis más notorios del balompié mundial, rivalidad, que llega a todas las edades, ya sea en juveniles o benjamines.

Por ello, pese a que hoy se ven las caras el tercer equipo sevillista y el primer filial bético, un derbi siempre es un derbi. Sevilla C y Betis Deportivo, a la espera de los mayores, servirá para que los aficionados apaciguen su sed de rivalidad con el eterno rival, un duelo, cainismo aparte, muy atractivo para el espectador futbolístico.

Un Sevilla C renovado y muy joven respecto a otros proyectos, recibe a un Betis Deportivo obligado a ascender y que en duelos de temporadas anteriores no ha obtenido resultados deportivos contra el segundo filial nervionense.

Los locales llegan espoleados por el punto sumado en Puente Genil, un botín que insufla ánimos a un vestuario de calidad, pero muy joven, que se encuentra un punto por encima del descenso. Paco Peña, entrenador sevillista, afronta una nueva dura prueba en la ciudad deportiva. Por ahora, venció al Guadalcacín (3-0) y no pudo superar al Córdoba B (1-2) y Coria (0-1).

Como en anteriores semanas, el Sevilla C no podrá disponer de los lesionados Carmona, Bubén y Núñez, mientras que Checa y Juampe continúan en la disciplina del Sevilla Atlético. Álvaro Álvarez se queda fuera por decisión técnica de una lista en la que entran los juveniles David y Luengo.

Enfrente, un Betis Deportivo que, tras golear 8-0 al Gerena, se ha alejado de cualquier atisbo de euforia sabedor de lo que implica enfrentarse al segundo filial. Los de José Juan Romero son cuartos, aunque en su casillero suman ya dos derrotas, comprobando en sus carnes que el camino de retorno a Segunda B no será nada fácil. En el cuadro nodriza bético son bajas los lesionados Jorge, Gascó, Irizo y el exsevillista Nané, artillero verdiblanco.