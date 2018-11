'Calabazas' al Cabecense por Galán e Iván Acosta

El Cabecense no pudo darle continuidad a su victoria ante el Xerez CD y cayó frente a un serio Cádiz B (0-2), un resultado que, no obstante, no cambia la hoja de ruta del cuadro rojinegro.

Con el fichaje de Chesco para el banquillo, el club ugiense le dio libertad para realizar cambios en la plantilla si lo estimase oportuno, coincidiendo todas las partes en la necesidad de fichajes. Este diario ya avanzó hace varias semanas que se buscaba, sobre todo, un central, un jugador de banda y un delantero, sin haber podido cerrar alguna operación. Al respecto, alcanzó un acuerdo con el zaguero Galán, en las filas del Utrera y ex del Sevilla C. Pese a ello, finalmente, éste ha optado por continuar en el San Juan Bosco. Asimismo, para la vanguardia, el Cabecense se había fijado en el joven Iván Acosta, que suma seis goles en trece partidos en el Alcalá, que se ha negado a dejar salir a su delantero.

Debut de Douglas

El mediapunta camerunés, uno de las altas estivales, tras obtener el tránsfer y recuperarse de su lesión, debutó ante el Cádiz B el pasado domingo.