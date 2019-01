Resumen de la jornada 25 de los equipos sevillanos en Tercera

Coria 1-1 Écija Balompié: El Écija hurga en la herida del Coria

Reparto de puntos en el Guadalquivir entre el Coria y el Écija. Un gol de Juan Delgado en el tramo final del envite frustró un buen partido de los ribereños e impidió el triunfo local.

Arrancó el duelo con un Coria que pronto se hizo con el esférico y empezó a acumular ocasiones. Así, Keita pudo inaugurar el marcador con un disparo que no vio puerta por poco. En el ataque ribereño, un activo Dani Romero desbordaba una y otra vez por la banda derecha para llevar la incertidumbre al área defendida por Fernando. En el 24', ese dominio dio sus frutos: Keita ponía el balón al segundo palo, donde Jony, libre de marca, remató de cabeza al fondo de las mallas. Posteriormente, un testarazo de Redondo tras un córner era sacado bajo la meta por la defensa astigitana. Antes del descanso, la escuadra de Ceballos dispuso de otra clara ocasión. Un excelente pase de Dani Romero habilitaba a Pedro Chacón, que encaró al arquero, pero en el mano a mano cruzó en exceso y la pelota no vio puerta.

Tras el paso por vestuarios, seguía el dominio del Coria, al que solo le faltaba cerrar el partido. Eso sí, poco a poco, comenzó a estirarse el Écija, sobre todo a balón parado. En el 58', el cuadro ribereño estuvo a punto de lograr el segundo tanto: una nueva jugada por banda de Dani Romero terminaba con el balón al segundo palo, donde consiguió conectar con el esférico Mario Begines, que remató forzado. Por su parte, un inédito Écija en labores ofensivas hasta el momento iba a mejorar en esa faceta y encontró el empate en una contra en el 79', cuando Juan Delgado se llevó el esférico y se plantó en el área de Isco. Su primer disparo lo repelió el meta, pero el balón le volvió a caer al delantero, que no perdonó para poner las tablas. Antes del final, tanto el Écija, en una contra, como el Coria, con un disparo de Keita, se pudieron llevar el partido.

Coria: Isco (1), Mario Begines (2), Redondo (1) (Pedro Jiménez 84') (1), Rojas (1), Jojo (1), Jony (2), Pavón (1) (Espada 70') (1), Dani Romero (2), Pedro Chacón (1) (Gonzalo 77') (1), Keita Junior (1) y Migue Sánchez (1).

Écija Balompié: Fernando (2), Mora (1), Sedeño (2), Cote (2), Manu Martínez (1), Borja (1), Chanfreut (1) (Antonio 81') (1), Yepes (2), Juan Delgado (3), Carlos Fraile (1) (Miguel Guerrero 89') (s.c.) y Raya (1) (Lito 46') (1).

Árbitro: Baena Acal, gaditano. Amonestó al local Jony y a los visitantes Cote, Borja y Martínez.

Goles: 1-0 (24') Jony; 1-1 (79') Juan Delgado.

Incidencias: Unas 500 personas vieron el partido en el Guadalquivir de Coria del Río.

Ciudad Lucena 2-0 Gerena: Los mineros se estancan en la zona peligrosa

Sendos goles de Iván Henares y Germán le infligieron al Gerena una derrota en Lucena con doble consecuencia. La primera, el propio tropiezo, frente a un rival directo, y la segunda la pérdida del 'average', que podría pasar factura al equipo a final de temporada. Pronto se adelantó el Ciudad de Lucena gracias a Iván Henares, que articuló un trallazo superlativo desde una considerable distancia y batió a Marco. En el 67', un penalti del meta sobre Quique Roldán supuso la sentencia.

Ciudad de Lucena: Sillero (1); Carmona (1), Núñez (1), Curro Pérez (1), Germán (2); Ale Rivero (2); Álvaro Torralbo (1) (Cabana 80') (1), Mario Ruiz (2), Quique Roldán (1) (Erik 68') (1); Iván Henares (2) (Diego 87') (s.c.); y Marwan (1).

Gerena: Marco (1), Manolete (1), Checa (2), Montaño (1), Cristian Toro (1); Ernesto (1) (Mario 73') (1); Barrio (1) (Tete 46') (1), Gordillo (1) (Raúl Vega 73') (1), Tore (2), Alberto Gázquez (2), y Jesús Vega (1).

Árbitro: Quintero González, onubense. Amonestó a los locales Germán y Diego, así como a los visitantes Gázquez, Tore, Jesús Vega y Montaño.

Goles: 1-0 (6') Iván Henares; 2-0 (67') Germán, de penalti.

Incidencias: Unas 400 personas vieron el partido en el Ciudad de Lucena.

Lebrijana 2-1 Cabecense: Una cuestión de confianza

La Lebrijana logró su tercer triunfo consecutivo frente a un Cabecense al que deja muy tocado y casi sin opciones de permanencia en la penúltima plaza. Dos zarpazos de Juande, golazo el suyo, y Benítez, respectivamente, noquearon a un cuadro rojinegro que mereció, al menos, conseguir el empate.

De entrada, el 'Cense' salió más enchufado y controlando el esférico sobre el césped del Municipal. Así, ya en el primer minuto, Pepelu cazó un balón largo de Javi Salas, pero, tras un gran control, se topó con el pie de José Mari dentro del área. Lejos de acusar los nervios y el empuje albiceleste, el equipo de Fran García se fue encontrando aún mejor con el paso de los minutos. Durante la primera media hora, Schuster y Juan Guerra se adueñaron del medio del campo y solo la falta de calidad arriba privó a los visitantes de crear más peligro sobre la meta de Manu López. Por su parte, la Lebrijana, con las líneas demasiado separadas, era incapaz de hilvanar dos pases y, por lo tanto, de conectar con sus hombres de arriba. El primer disparo a puerta de los albicelestes no llegó hasta el 30', cuando Juande anotó el golazo del envite. En la frontal, casi de espaldas y haciendo un escorzo complicadísimo, el capitán enganchó de volea una falta botada por Sosa para batir por la escuadra a Iván Casas. A pesar del mazazo, el Cabecense no le perdió la cara al duelo y disfrutó de una nueva llegada gracias a una internada por la izquierda de Juanan, cuyo centro no fue capaz de rematar Pepelu.

Tras el asueto y después de un aviso del propio delantero rojinegro, el ariete lebrijano fue el encargado de igualar. Alvi protagoniza su enésima subida por la diestra, gana la línea de fondo y pone un pase atrás para Burrita, cuyo disparo es repelido por un Manu que no puede hacer a nada en el posterior rechace que emboca en línea de gol Pepelu. Solo doce minutos después, en el 60', un nuevo zarpazo de la Lebrijana cerraría el partido. En esta ocasión, Benítez cazó a bote pronto un balón en la frontal para poner el definitivo 2-1. De ahí al final, el conjunto albiceleste defendió sin apuros su ventaja.

Lebrijana: Manu López (2), Juanma (1), Benítez (2), José Mari (2), Juande (3), Robe (2), Sosa (2), Lúa (1) (Raúl Cabrera 73') (1), Panadero (1), Juan Benítez (0) (Alain 57') (1) y José Carlos (1) (Ranchero 78') (1).

Cabecense: Iván Casas (1), Alvi (3), Bucarat (1) (Francis 74') (1), Javi Salas (1), Galán (2), Schuster (2), Juan Guerra (1), Francisco (2), Pepelu (2) (Roberto 74') (1), Burrita (1) (El Khattaby 65') (1) y Juanan (1).

Árbitro: Durán García, malagueño. Amonestó a los locales Panadero, Juan Benítez y Robe; así como a los visitantes Bucarat y El Khattaby.

Goles: 1-0 (30') Juande; 1-1 (48') Pepelu; 2-1 (60') Benítez.

Incidencias: Unos 300 espectadores.

Algeciras 1-1 Utrera: Perdona y lo paga caro

El Utrera sacó un punto, que bien pudieron ser los tres, del Nuevo Mirador de Algeciras. Los locales, necesitados de victorias para poder seguir optando a los 'play off', tuvieron en el portero Jesús Romero a su salvador y a Ale Pipo como rescatador con un zapatazo desde fuera del área.

Los utreranos salieron como un tiro. En el 3', un disparo de Titi dentro del área se encontró con el primer vuelo de la tarde de Jesús Romero. El córner lo cabeceó de nuevo el capitán de los del San Juan Bosco y otra vez el 'gato' se estiró hasta la cepa de su palo izquierdo para evitar el primer gol. Tras ocasiones de Javi Medina y Álex Ortiz, cuyo remate lo sacó Juanjo bajo palos, Ayala, en el 17', realizó una gran parada a De Castro. Antes del asueto, de nuevo Titi se encontró con la manopla de Romero.

Después del descanso, un pase de Javi Medina dejó a Sergio Navarro mano a mano con Romero en el área pequeña, pero el atacante mandó el esférico por encima del larguero. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. En el 54', una falta sacada por Sergio Navarro al corazón del área le llegó en el lateral del área pequeña a Titi, que, en su cuarta ocasión, pudo doblegar a Romero. A partir de ahí, los utreranos decidieron dar un paso atrás para buscar sentenciar a la contra ante un Algeciras a la desesperada.

El empate llegó en el minuto 73, cuando Ale Pipo, desde lejos, sacó un zapatazo raso que Ayala no debió ver -o que rozó en alguien-. Ya en la recta final, Plusco tuvo el triunfo en sus botas, pero se la dejó atrás.

Algeciras: Jesús Romero (3), Álvaro Benítez (1), José Carlos (2), Pablo de Castro (2), Borja Vicent (1), Josemi (1) (Nasif Moha 65') (1), Juanjo Mateo (1), Iván Turrillo (1), Antoñito (0) (Chapa 83') (0), Ale Pipo (2), Alberto Fuentes (0) (Javi Zafra 60') (1).

Utrera: Ayala (2), Sergio Ortiz (1), Toni Sánchez (2), Cachana (2), Álex del Río (2), Álex Ortiz (1), Sergio Navarro (1) (Carreño 77') (s.c.), Titi (3), Plusco (1), Javi Medina (1) (Isra 80') (s.c.) y Pablo Haro (1).

Árbitro: Gutiérrez Pérez, malagueño. Expulsó por doble amarilla al gaditano Chapa (89'). Amonestó a los locales José Carlos, Pablo de Castro e Iván Turrillo; así como a los visitantes Titi y Cachana.

Goles: 0-1 (55') Titi; 1-1 (73') Pipo.

Incidencias: Unas 2.500 personas vieron el partido en el Nuevo Mirador de Algeciras.

Betis Deportivo 1-1 Cádeiz B: Robert repesca un punto ante el líder

Vibrante partido entre filiales en el que el Betis Deportivo dispuso de más ocasiones, pero el Cádiz supo manejarse mejor para mantener su condición de líder y encadenar doce partidos sin conocer la derrota.

La tuvo primero el Betis pero Cristian Arco intervino para evitar una doble ocasión de Nané. Los verdiblancos ponían el control y el filial amarillo se acercaba a balón parado. De este modo, en el 33' llegó la mejor ocasión para los de José Juan Romero en un cabezazo de Nané García que se marchó arriba con todo a favor para adelantar a los locales.

A renglón seguido respondió Tur con un derechazo que golpeó en un zaguero y se marchó fuera rozando el palo. Preludio del primer gol en el epílogo de la primera mitad, que llegó tras un centro por la derecha de Peter que remató Saturday en el segundo palo.

Dio un paso adelante el equipo verdiblanco tras el descanso. Metió al Cádiz B en su área con un fútbol rápido e incisivo aunque le faltaba la definión. Fue en la recta final cuando llegó el empate. Tuvo que ser desde los once metros. Robert transformó un penalti cometido sobre él. Un gol que espoleó a los locales, pero el marcador ya no se alteró hasta el final.

Betis Deportivo: Carlos Marín, Altamirano, Julio Alonso, Edgar, Diego, Jaime, Robert, Abreu (Nieto 60'), Nané, Rodri (Meléndez 79') e Irizo (Tellado 73').

Cádiz B: Cristian Arco, Moisés, Braganza, Saturday (Franco 87'), Cubero, Sergio (Hinojosa 68'), Javi Pérez, Duarte, Seth, Jordi Tur y Peter (Chapela 79').

Árbitro: Manrique Antequera, colegio andaluz. Tarjetas amarillas a los locales Altamirano y Edgar, y a los visitantes Cubero, Sergio, Seth y Peter.

Goles: 0-1 (41') Saturday; 1-1 (76') Robert.

Incidencias: Ciudad Deportiva Luis del Sol. Unos 400 espectadores.

Córdoba B 2-1 Sevilla C: Se esfuma un punto en la prolongación

El Sevilla C regresó de vacío de su visita al Córdoba B de la forma más dolorosa posible, con un tanto en la prolongación de Carracedo que invalidó el tanto del empate de Pliego. No obstante, el club califal hizo más méritos que los nervionenses para llevarse la victoria, con mayor número de ocasiones, si bien los tantos no llegaron hasta la segunda mitad. Chuma abrió el marcador en el arranque de la reanudación, Pliego empató y Carracedo decidió.

Córdoba B: Alberto (1), Jordi (1), Álex García (1), Arnau Mirambel (2), Fran Ávila (1), Kevin (2), Trabazo (1), Carracedo (3), Moyano (1), Sarmiento (1) (Cano 63') (1) y Chuma (2).

Sevilla C: Jona (1), Núñez (2), Carmona (1), Mario (1) (Ruso 85') (S.C.), Eloy (1), David García (1), Álvaro (1), José (2), Vacas (1) (Buben 75') (1), Simo (2) y Pliego (1) (Diego 63') (1).

Goles: 1-0 (48') Chuma; 1-1 (55') Pliego; 2-1 (93') Carracedo.

Árbitro: Alcoba Montes (Colegio granadino). Tarjetas amarillas a Álex García, Moyano; Carmona y Álvaro.

Incidencias: Ciudad Deportiva Rafael Gómez. Unos 250 espectadores.