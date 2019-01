Siete días para los mirlos blancos

El Barcelona soltó ayer la bomba anunciando el fichaje de Frenkie De Jong, aunque se incorporará en verano; el Sevilla, ante la lesión de Munir, acelera la maquinaria; el Betis, que tendría atado a Lucas Pérez, no renuncia a que llegue alguno más... La Primera división arde en este mercado invernal, aunque no es la única categoría que cierra su mercado en una semana.

Al respecto, Tercera, como categoría nacional que es, también cuenta con siete días más para aprovechar esta ventana de fichajes en busca de cumplir los objetivos para el presente ejercicio, una oportunidad que están aprovechando los ocho conjuntos sevillanos.

Hay que recordar que a diferencia de la elite, en Tercera no cierra el plazo estival. Aquellos interesados en fichar pueden hacerlo desde verano hasta el 31 de enero, día en el que finaliza el mercado invernal. Por ello, los fichajes se han sucedido en estos meses, aunque el trabajo no está finalizado en la mayoría de las escuadras.

El Utrera, flamante segundo clasificado, a tres puntos del líder, es de los pocos que ha hecho los deberes. Ha activado la vía palaciega y ha firmado a dos futbolistas de nivel: el extremo izquierdo David Segura y el mediocentro Marrufo. Los de Jesús Galván no contemplan realizar ningún movimiento más, así como el Sevilla C. El segundo filial nervionense, ante los pobres registros goleadores que atesora, se ha hecho con los servicios de Diego Vargas, ex del Atlético Onubense, máximo realizador del Grupo I de División de Honor Sénior. Los de Paco Peña dan por cerrada su plantilla, ya que con el atacante tiene todas las fichas completas. Son los dos únicos conjuntos que no acudirán al mercado invernal en esta semana, aunque hay que destacar el caso especial del Écija. En el alambre tras la deuda que acumula por la irresponsabilidad de su presidente, Yung Gon Park, la cuestión vital es salvar al club de San Pablo, aunque es incuestionable, no que necesite refuerzos, sino una plantilla si logra la salvación. En estas semanas se han marchado la mayoría de los futbolistas, teniendo que recurrir a juveniles el pasado domingo contra el Coria.

Del resto de los cinco representantes hispalenses, el Betis Deportivo ansía un defensa para fortalecer su retaguardia ante la escasez de efectivos, ya que José Juan Romero, míster del filial, apenas cuenta con Edgar, Diego y el juvenil Simón. Gerena y Cabecense son los que tienen más intención de moverse, al pretender tres refuerzos cada uno; un par de ellos la Lebrijana, que anhela hacerse con los servicios de un central y un delantero; y el Coria, después de cerrar a Pulet, no descarta realizar un último movimiento la semana próxima.