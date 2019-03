Resumen de la jornada 24 en División de Honor

La Palma 2-0 Algabeño: El bache continúa creciendo

El Algabeño acumuló su tercer partido sin ganar en el feudo de La Palma, que creyó más en el triunfo. Antes de la media hora, Calle adelantó a los locales con un tiro raso desde la frontal. Dos minutos despúes, en el 62', de la expulsión de Manu Toro, Cruzado sentenció con una falta directa que, tras tocar en la barrera, no logró blocar Álex.

La Palma: Luis (2), Juan (2), Álex (2), Miguel Sánchez (2) (Alvarito 71') (1), Pablo Aguilar (2), Andrés (2), Galleti (2) (Chía 65') (1), Calle (2), David García (2), Pinto (2) (Manu Cruzado 55') (1) y Carlos Lagares (2) (Parra 79') (1).

Algabeño: Manu Toro (1), Cáceres (1) (Álex 60') (2), Fran Delgado (1), Navarro (1), Contreras (1) (Pino 46') (2), Jorge (1) (Jero Baena 46') (2), Dani Casado (1), Óscar (1) (Corriente 46') (2), Rubén (1) (Diego López 77') (1), Matías (Pipi 46') (1) y Guisado (Baena 65') (2).

Árbitro: López Racero, gaditano. Expulsó por roja directa al algabeño Manu Toro (60'). Amonestó a los locales Pablo Aguilar y Juan Aguilar; así como a los visitantes Jorge y Jero Baena.

Goles: 1-0 (27') Calle; 2-0 (62') Cruzado.

Incidencias: 300 personas en el Municipal.

Torreblanca 1-0 Antoniano: El 'efecto Bellido' impulsa al 'Torre'

Un gol de Bellido, su segundo en cuatro partidos, le dio un nuevo triunfo de tronío al Torreblanca ante un Antoniano que no demostró su condición de líder, posición que cede tras la derrota. El ariete capitalino no solo marcó, sino que lideró, gracias a su trabajo, presión e intensidad, el juego coral de los de Lara, que maniataron a los blanquirrojos y lograron una victoria muy merecida.

Amparado en su clásico 1-5-1-2-2, el Torreblanca salió a Los Caños dominador, atosigando la salida de pelota rival y empujando en su área al Antoniano, que dibujó un 1-4-4-2 asimétrico en el que Adri partía desde la izquierda hacia al centro y Jesús e Isaac compartían la doble punta. Así, Bellido avisó en el 7' al cabecear alto una prolongación de David Silva en una jugada a balón parado. Fue el preludio del único tanto del envite, que llegó solo cinco después, cuando el propio ariete remató con el pie a gol en el segundo palo un centro medido de Vilches. La diana hacía justicia a lo visto sobre el césped y espoleó aún más al Torreblanca, que, al son de Kisko y Mejías y gracias al incansable trabajo de descarga de Bellido y Aranda, comenzó a tener momentos de buen fútbol. Enfrente, el Antoniano no hallaba respuestas a las dificultades planteadas por los locales y se obcecaba en un juego demasiado directo. Solo Adri, que tuvo la más clara con un chut desde la frontal que salió rozando el palo, intentó echarse al equipo a sus espaldas.

Tras el asueto, una internada por la diestra de Brando y una jugada maradoniana de Adri que terminó con un disparo de Longa repelido por la zaga parecían indicar un cambio de guion en el duelo. Fue un espejismo, el arreón inicial del Antoniano se quedó en esas dos acciones. Rápidamente, el 'Torre' volvió a dominar el pleito juntando sus líneas. Bellido, con dos paradas, evitó la sentencia, primero con una gran estirada a disparo de Kisko y, ya en el 70', al ganarle la partida en el mano a mano a su tocayo torrealbense. El encuentro agonizó sin noticias en ataque de un pobre e impotente Antoniano.

Torreblanca: Leal (1), Vilches (2), Pinto (2) (Isra 80') (s.c.), David Silva (2), Josema (2), Buba (2), Mejías (2) (Javi 70') (1), Mario (1) (Luis 85') (s.c.), Bellido (3) (Marcos 83') (s.c.), Kisko (2) (Jimmy 75') (1) y Aranda (2) (Ale 62') (1).

Antoniano: Bellido (2), Álvaro (1), Longa (1) (Zequi 68') (1), Alberto (1) (Chiqui 58') (1), Quintero (0), Chamizo (2), Brando (1), Luigi (1) (Juanjo 46') (1), Jesús (0) (Juande 73') (1), Adri (1) (Román 79') (1) e Isaac (1).

Árbitro: Mármol Cabrera, cordobés. Expulsó por doble amarilla al lebrijano Quintero (94'). Amonestó a los locales David Silva, Buba, Josema, Mario y Javi; así como a los visitantes Brando y Jesús.

Gol: 1-0 (12') Bellido.

Incidencias: Unos 150 espectadores, varios del Antoniano, vieron el partido en Los Caños.

Alcalá 3-1 Pinzón: Sin hacer ruido, llega a la zona de ascenso

En un partido entretenido y con ocasiones, el Alcalá sumó su cuarto triunfo consecutivo ante el Pinzón para colarse en la zona de ascenso. En el 10', Iván Acosta adelantó a los panaderos al prolongar a la red un centro. Mario, con una falta directa que entró como un obús en el arco, dobló la ventaja antes del descanso. Ya en el tramo final, cuando el Pinzón apretaba tras el gol de Serafín, Leal sentenció con un chut desde la frontal.

Alcalá: De la Fuente (1), Christian (1), Mario (3), Josemi (1) (David Acosta 70') (1), Ángel (3) (David 57') (2), Leal (2) (Adán 78') (1), Morillo (2), Yeray (3), Iván Acosta (2) (Rubén Rodríguez 88') (s.c.), Edu Brenes (1) y John (3) (Ozaki 87') (s.c.).

Pinzón: Camacho (2), Lucas (1), Víctor (2), Cantarella (2), Agus (1), Spizzo (2) (Dani Gómez 46') (1), Fabián (1) (Vinicius 88') (s.c.), Cerpa (1), Emiliano (1), Serafín (1) y Facundo (1) (Poyatos 76') (1).

Árbitro: Fort Mérida, malagueño. Amonestó a los locales Morillo y Edu Brenes; así como a los visitantes Agus y Dani Gómez.

Goles: 1-0 (10') Iván Acosta; 2-0 (41') Mario; 2-1 (60') Serafín; 3-1 (77') Leal.

Incidencias: Unos 350 espectadores.

UP Viso 5-3 San José: Al final, se impone la lógica en la locura.

La UP Viso, que estuvo hasta en dos ocasiones por debajo en el marcador, doblegó al San José, que acabó con nueve hombres, para recuperar el liderato, en un partido que no se decidió hasta el tramo final. Durante el primer acto, los cañameros aprovecharon los errores impropios de intensidad de los visueños para marcharse al descanso con ventaja en el marcador (2-3) a pesar de que las mejores ocasiones fueron locales. Con la UP Viso apretando en busca de la remontada, llegaron las expulsiones de Ernesto y Selu que allanarían un poco el camino de los locales hacia una victoria increíble.

UP Viso: Álex Melli (2), Diego (3), Quesada (3) (Lora 85') (1), Jaime (1) (Chico 49') (2), Gabri (3), Luna (3), Pineda (3), Salvat (3), Rafa (2) (Antonio López 62') (2), Migue (2) (Alberto 89') (s.c.) y Alberto Vega (1) (Pedro 77') (2).

San José: Álex (2), Selu (0), Aranda (1), Ernesto (0), Ismael (1), Rubén (1), Juan (1), Varona (1), Saúl (1) (Francisco 46' (1), Kisko 70') (1), Sosa (2) (Jesús 87') (s.c.) y Luis (3) (Casimiro 70') (1).

Árbitro: Vela Calderón, onubense. Expulsó por doble amarilla a los cañameros Ernesto (53') y Selu (65'). Amonestó a los locales Jaime, Vega y Alberto Quesada; así como a los visitantes Juan, Ismael, Aranda y Francisco.

Goles: 1-0 (6') Salvat; 1-1 (15') Luis; 1-2 (22') Luis; 2-2 (42') Luna; 2-3 (43') Sosa; 3-3 (67') Juan, en propia puerta; 4-3 (75') Quesada; 5-3 (89') Salvat.

Incidencias: Unos 700 espectadores vieron el partido en el San Sebastián de El Viso.

Roteña 0-1 Castilleja: Pablo devuelve la sonrisa

Un gol del 'pichichi' Pablo, que ya suma dieciséis, le dio el triunfo al Castilleja frente a una Roteña que vendió cara su piel. Tras un comienzo dubitativo y varios avisos a balón parado de Costilla, el cuadro aljarafeño terminó el primer acto con ocasiones de Zapata, tras gran jugada, y de Pablo, cuyo disparo se marchó rozando la madera. Ya en el segundo acto, Armenta remató de cabeza al larguero. Quien no falló fue Pablo, que, tras recoger un balón al espacio de Luismi, anotó el 0-1 a quince del final.

Roteña: Rafa Albert (1), Christian (1), Velázquez (1) (Fran 63') (1), Juan Mateos (2), Lucu (1) (Mariño 54') (1), Rivelott (1), Antonio (2), Costilla (2) (José Manuel 79') (1), Iván Asencio (1) (Javi Pacheco 79') (1), Juanan (2) y Alberto (1).

Castilleja: Josema (2), Dani (1) (Plata 63') (2), León (3), Armenta (2), Alfonso (2), Isco (2) (José Antonio 76') (1), Zapata (1) (Emilio 51') (2), Horrillo (2), Pablo (3) (Vázquez 83') (1), Jurado (0) (Guti 69') (1) y Luismi (2) (Jorge 92') (s.c.).

Árbitro: Martín Cabezudo, malagueño. Amonestó a los locales Velázquez, Lucu y Antonio, así como a los visitantes Alfonso, Zapata, Dani, Josema y David Horrillo.

Gol: 0-1 (73') Pablo.

Incidencias: Unas 200 personas vieron el partido en el Arturo Puntas Vela.