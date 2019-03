Comienza la cuenta atrás en Tercera

Treinta puntos. Novecientos minutos. Diez jornadas. El campeonato en Tercera entra en su recta final, el tramo decisivo donde los objetivos se acercan o se alejan, donde el sueño continúa o las pesadillas empiezan a tomar forma.

Desde esta tarde comienza la jornada 33 de la larga temporada en el Grupo X, es decir, diez partidos quedan para que el telón liguero caiga. Diez encuentros donde la emoción y la tensión irá en aumento con el paso de las semanas y donde los ocho equipos sevillanos apuran sus opciones.

De arriba a abajo, el mejor posicionado es el Utrera. El equipo dirigido por Jesús Galván es el flamante líder, estatus que defenderá con uñas y dientes. La temporada en el club del San Juan Bosco es excepcional. No en vano, en un hecho poco habitual en el fútbol sevillano, el Utrera ha renovado a su técnico una temporada más. No le será fácil, pero el equipo blanquirrojo aventaja en cuatro puntos al segundo y en diez al quinto. Si bien tendrá que pugnar aún por el campeonato, los 'play off' sí parecen que están encarrilados.

El Utrera aseguraría la presencia de un conjunto hispalense en la lucha por el ascenso, objetivo por el que pelea un Betis Deportivo que, por ahora, está fuera. Un punto le separa de la cuarta y tercera plaza. Le restan enfrentamientos directos para enmendar la plana, pero el margen de error se reduce.

Los siguientes equipos sevillanos que aparecen en la clasificación son el trío formado por Lebrijana (12º), Écija (13º) y Gerena (14º). En la zona media, los tres buscan cerrar la permanencia cuanto antes. Con 42 puntos, la Balompédica es quien lo tiene más cerca; el Écija, además de su lucha liguera, paralelamente, tiene que hacer frente a los problemas económicos que sufre desde el inicio de la Liga; y el Gerena, que no ha entrado en descenso en lo que va de temporada, quiere alejarse cuanto antes del pozo, que lo tiene a cuatro.

Y en plena lucha por evitar el descenso se encuentran Coria, Sevilla C y Cabecense. Los ribereños dependen de sí mismos, aunque están igualados a puntos con el Conil, que marca el descenso; el Sevilla C ha reaccionado a tiempo, pero le resta un duro calendario, mientras que el Cabecense, antepenúltimo, apela a la heroica para reducir los doce puntos que le separan de la salvación.



Utrera: Tiene el campeonato del grupo en la mano

La apuesta realizada en verano obligaba al Utrerar a luchar por los 'play off', objetivo que no sólo está cumpliendo, sino que la temporada está siendo sobresaliente. Los de Galván son líderes tras 32 jornadas, con cuatro puntos de ventaja respecto al segundo y diez con el quinto. Tienen que enfrentarse contra tres rivales directos (Cádiz B, Ceuta y Los Barrios), teniendo en las diez jornadas que restan cuatro citas en casa, donde es el mejor equipo de la categoría, y seis salidas.



Betis Deportivo: Fuera de 'play off', le resta un calendario duro

Con la asignatura pendiente aún de sus duelos con rivales directos (sólo venció a Los Barrios), la mejor noticia para el Betis Deportivo es que sigue en la pelea por el ascenso. Quinto, a punto del cuarto y tercero, el margen de error se estrecha. Viene de caer en Arcos y el calendario que le resta es exigente: recibe al Algeciras y al Xerez Deportivo; fuera, se las verá contra el Córdoba B; acaba la Liga en Ceuta y le queda la dura visita a la Lebrijana.



Lebrijana: Un último paso para cerrar la permanencia

La permanencia, a día de hoy, la marca el Conil, que con 34 puntos en 32 jornadas, promedia 1,0625 puntos. De continuar así, finalizaría el campeonato con 44,625, es decir, se puede cifrar la permanencia en 45 puntos, aproximadamente. A falta de diez jornadas, la Lebrijana, pese a sumar un punto de los últimos doce, estaría a tres de la salvación, con enfrentamientos ante rivales directos por la permanencia como Conil o Espeleño por delante.



Écija: Punto a punto, los héroes azulinos avistan la salvación

La temporada del Écija está siendo un auténtico calvario. Los problemas económicos no abandonan a unos jugadores a los que no se les puede reprochar nada. El conjunto astigitano encadena ocho jornadas sin vencer, aunque cinco de ellas han sido empates. Punto a punto, el Écija contabiliza 39, a a seis de esos hipotéticos 45 sobre los que rondaría la permanencia. Con una última jornada ante el Guadalcacín, le restan duelos directos ante Cabecense, Arcos o Sevilla C.



Cabecense: El milagro pasaría por sumar un punto más de media

Antepenúltimo, a doce puntos de la salvación, la permanencia se antoja complicada. Para, al menos alimentar la llama de la esperanza, el Cabecense tendría que subir su media de puntos. Ahora promedia 0,6875 puntos por partido y tendría que sumar 1,6 en los diez partidos que restan para alcanzar esos 45 puntos en los que hipotéticamente estaría la permanencia. Si en 32 jornadas ha sumado 22, en las últimas diez, al menos, tendría que contabilizar 16.



Sevilla C: El filial se ha metido en la pelea a tiempo

Con siete puntos en las últimas tres jornadas, el Sevilla C se ha situado a un partido de salir del descenso. No obstante, el camino no va a ser fácil viendo las diez jornadas que le quedan a los de Lolo Rosano. Se tienen que medir contra el líder, el segundo, el cuarto y el sexto, tres de estos duelos a domicilio, donde sólo han sumado diez puntos en los quince partidos que ha jugado fuera este campeonato.



Coria: La mejor noticia es que depende de sí mismo

Bien es cierto que el Coria suma un triunfo de los últimos cinco partidos y que está empatado a puntos (34) con el Conil, que marca la salvación. Sin embargo, la realidad es que depende de sí mismo. Ahora bien, con ocho victorias en 32 jornadas, tiene que subir su nivel. Le aguarda duelos duros, pero tiene que ir a Guadalcacín y le espera Conil y Espeleño en las dos últimas citas.



Gerena: Le toca dar un plus en sus seis desplazamientos

El Gerena suma cuatro jornadas sin perder, un buen balance según cómo se mire, ya que de estos doce puntos ha contabilizado la mitad. Bien es cierto que no ha caído en toda la temporada en descenso, pero está a cuatro, por lo que la salvación tiene que cerrarla, y lo tendrá que hacer, en buena parte, a domicilio, ya que de las diez jornadas que restan, seis son fuera, donde es el quinto peor equipo.