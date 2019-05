Manu Martínez (Écija): "La temporada se está haciendo larga"

Manu Martínez es uno de los supervivientes del Écija. El arahalense es de los pocos que se quedaron desde el comienzo de la campaña. Por ello, el polivalente zaguero no esconde que "es el año más duro en mi carrera". El lateral derecho, criado en los escalafones inferiores del Sevilla, reconvertido a central por las necesidades del equipo, pide un último esfuerzo para lograr tres puntos salvadores después de caer la semana pasada frente a la Lebrijana.

"La derrota nos fastidió. Fuera nos está costando más. A pesar de nuestras limitaciones, no se negocia el esfuerzo. Toca afrontar una final más, y ante un rival, el Xerez Deportivo, también con necesidad, aunque por meterse en los 'play off' de ascenso", manifestó Manu, que pide el último aliento a la afición ecijana: "No nos ha abandonado. Es nuestro último partido en casa y pedimos un esfuerzo más. No dudamos de que va a estar ahí".

En una campaña marcada por numerosos contratiempos, cuenta las horas para sellar la permanencia: "Sería un alivio. La temporada se está haciendo muy larga, surgiendo problemas desde el primer día. No ha habido semana en la que haya surgido algo. Por ello, si salvamos esto, sería un alivio. Hay que recordar que estamos luchando por salvar una institución con ochenta años de historia". Por último, elogió al cuerpo técnico encabezado por Antonio Reyes: "Necesitábamos un cambio de aires. Nos ha dado un vuelco".