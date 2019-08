Tercera: Silencio, hablan los capitanes

Cuando habla un capitán todos callan. Nadie osa interrumpirle puesto que su voz es la experiencia de muchos años en un terreno de juego o en el club cuyo escudo defiende, además de la responsabilidad de encabezar un grupo heterogéneo pero con una idea común: ganar. Un brazalete no es un trozo de tela cualquiera, sino la imagen visible de un líder en el campo y fuera de él, nexo de unión entre entidad y plantilla. Por tanto, nadie mejor que un 'capi' para saber qué ambiente se respira a una semana justa de que suene el pistoletazo de salida en la última categoría nacional.

En efecto, siete días restan para que la competición comience en el Grupo X de Tercera división, donde, de momento, hay ocho equipos sevillanos. Se entra en la semana previa y ESTADIO ha querido hablar con los capitanes de esos ocho conjuntos para pulsar lo que se espera de la 19/20.

Cabe advertir que entre los encuestados no figura el del Gerena debido a un intríngulis interno que aún le impide tener configurada su plantilla. De igual manera, conviene avisar que el concurso del Écija depende de resolver cuestiones económicas con el plantel del curso pasado, cosa que parece ir bien encaminada. Al menos, el brazalete astigitano sí tendrá nuevo portador, Ángel del Pino. Otros, como Juanjo en el Utrera o Juande en la Lebrijana, saben de sobra lo que es capitanear una escuadra.

Los citados, junto a Meléndez (que es quien ha ejercido de capitán toda la pretemporada en el Betis Deportivo, si bien en el filial bético es una cuestión que aún no se ha cerrado), David Feito (que comparte liderazgo en el Coria con otros 'pesos pesados' en el vestuario ribereño como Isco, Jony o Rojas), Fran Carmona en el Sevilla C y Juanfran Chamizo en el Antoniano, han atendido amablemente a la llamada de este periódico para someterse a cinco preguntas que van desde objetivos grupales y virtudes propias a 'mojarse' por equipos y jugadores rivales, pasando también por destacar a algún compañero al que convendrá no perderle la pista.

La semana que viene, a esta hora, la pelota estará lista para rodar o, incluso, ya lo estará haciendo. Habrá llegado la hora de la verdad.



1. Objetivo de tu equipo para la temporada.

2. Cuál es la mayor virtud de tu escuadra.

3. Jugador de tu equipo que más llamará la atención.

4. Conjunto revelación del resto de la categoría.

5. Jugador de otros equipos que más sorprenderá.



Juanjo (Utrera): "Buscaremos, al menos, igualar lo del año pasado"

1) El objetivo será, al menos, igualar lo del año pasado, que es jugar 'play off' de ascenso a Segunda B.

2) Nuestra mayor virtud es que somos un equipo trabajador, humilde y con muchas ganas de triunfar.

3) Va a ser el año de Sergio Navarro.

4) El Ciudad de Lucena se está reforzando muy bien, igual que el Puente Genil.

5) Lo será mi amigo Domingo, del Antoniano, jugador joven y de mucha proyección.



Feito (Coria): "El equipo revelación de Tercera será el Coria"

1) Nuestro objetivo es ir sumando de tres en tres puntos cada domingo.

2) Nuestra mayor virtud es la juventud, las ganas y la ilusión que tenemos.

3) El jugador de mi equipo que más sorprenderá será Pablo, el delantero.

4) Estoy seguro de que seremos nosotros.

5) No puedo contestar a eso ya que no tengo conocimiento de muchos de los jugadores que se han firmado esta temporada.



Carmona (Sevilla C): "Seremos un conjunto unido e incansable"

1) Mantener una regularidad durante la temporada que nos haga optar a puestos altos.

2) Seremos un equipo unido e incansable en cualquier situación.

3) Panadero, delantero procedente de la Lebrijana.

4) No sé decir porque se han movido muchos jugadores, pero me decanto por el Antoniano.

5) Muchos, pero me sorprendió en el último amistoso contra la Lebrijana Teté; el año pasado lo hizo bien, es muy buen jugador.



Ángel del Pino (Écija): "Debemos estar a la altura de nuestro escudo"

1) El objetivo que nos ponemos para esta temporada es estar a la altura del escudo que representamos.

2) Nuestra mayor virtud como equipo es la experiencia que tenemos.

3) Los jugadores que más sorprenderán en mi equipo serán Dani Cadenas e Isco.

4) El conjunto revelación será el Puente Genil.

5) Mario, jugador del Ciudad de Lucena.



Melendez (Betis Deportivo): "Somos competitivos en todas nuestras líneas"

1) Ser campeón y subir. Es un objetivo a largo plazo pero lucharemos cada semana por conseguirlo.

2) Somos un equipo muy competitivo y con mucha competitividad en todas las líneas.

3) No puedo decir uno, pero sí sorprenderemos en conjunto.

4) Los equipos con los que hemos jugado nos han demostrado que va a ser un año difícil, ya lo vimos el año pasado.

5) No conozco muy bien las plantillas de la categoría pero destaco a Titi (Utrera).



Juande (Lebrijana): "Teté es diferente, crecerá mucho aquí"

1) Sumar 50 puntos lo antes posible. No queremos vernos en líos de descenso como la temporada pasada.

2) La competitividad. Es un ADN de este club y sigue con el nuevo entrenador.

3) Teté es ese tipo de jugador diferente y creo que crecerá mucho aquí.

4) Conil. Se ha reforzado muy bien y está completando muy buena pretemporada.

5) Cristo (Ceuta). Duró poco en su primera etapa pero tiene buena pinta y dará que hablar.



Juanfran (Antoniano): "Tenemos ambición y ganas de hacer cosas bien"

1) Es claro: amarrar la permanencia cuanto antes.

2) Somos un equipo humilde en el trabajo y nos vaciamos cada partido.

3) Juan José Sánchez, un niño joven, con buenas condiciones y expectativas.

4) Nosotros, un equipo joven, con muchas ganas de hacer las cosas bien y ambición.

5) Isaac Romero Bernal, del Sevilla, el futbolista con más potencial y más margen de mejora.