El Betis Deportivo también se queja del arbitraje

El Betis cayó goleado ante la Real Sociedad (0-3), en un partido en el que los donostiarras mostraron sus virtudes, pero en el que el árbitro no pasó desapercibido (gol anulado por un fuera de juego milimétrico de Sanabria, posible penalti sobre el paraguayo, pena máxima pitada a Bartra€), provocando la ira del vestuario verdiblanco y su afición.

Al respecto, tampoco tuvo demasiada suerte su primer filial. El Betis Deportivo no tuvo el debut soñado en su regreso a Segunda B, cayendo goleado por 3-0 frente al CD El Ejido, encuentro que comenzó a decantarse en los estertores del primer tiempo con un penalti señalado por el granadino Manrique Antequera al derribar Luis Martínez a Sergio Pérez, decisión que no compartió Manel Ruano, entrenador del filial bético.

"El equipo hizo un gran primer tiempo, controlando en todo momento al rival, pero un penalti inexistente abrió el marcador y, a partir de ahí, tuvimos que abrirnos", declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

No acabó ahí el malestar del míster catalán acerca del arbitraje, ya que Ruano se quejó del distinto rasero con el que el trencilla midió a ambos conjuntos. "Tenemos que aprender a competir algo mejor. No puede ser que un equipo como El Ejido, que ha sido duro, agresivo, intenso, nos ha pegado muchas patadas, nos vayamos con seis amarillas y ellos con dos. Algo tendremos que trabajar para que esto no vuelve a ocurrir", consideró

Pese al 1-0 encajado en el 43', el míster destacó la reacción de los suyos tras el paso por los vestuarios, aunque el golazo de Sergio Pérez sepultó las opciones bélicas de puntuar en Santo Domingo: "El segundo tiempo lo comenzamos con dos ocasiones claras, pero no marcamos y, al final, un gol desde fuera del área nos hizo no tener opciones".