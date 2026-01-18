Eduardo Coudet analiza la derrota ante el Atlético: “El gol de Sorloth era evitable”

Eduardo Coudet mantiene la calma al frente del Alavés y apuesta por el trabajo y la mentalidad positiva para superar la situación del descenso

Tras la derrota frente al Atlético de Madrid, el cuerpo técnico y los jugadores del Deportivo Alavés hicieron un análisis crítico del encuentro, centrado en los aspectos tácticos y mentales del equipo. La sensación predominante es que, pese al esfuerzo, hay áreas donde se debe reforzar la concentración y la efectividad.

El entrenador destacó que, como técnico, su objetivo es enfocarse en la parte futbolística, mantener la intensidad y fomentar un juego sólido. “Creo que nos está penalizando la fortaleza en las áreas, tenemos que trabajar en ello. Siempre busco héroes, no culpables. Pero un gol como el de Sorloth, recibido en solitario dentro del área, duele mucho más al entrenador”, reconoció, subrayando la importancia de aprovechar las oportunidades y mantener la solidez defensiva.

La mentalidad y el calendario: claves para afrontar los partidos

El técnico también hizo hincapié en cómo el calendario influye en la dinámica del equipo. “Cuando te enfrentas a rivales de otra jerarquía, de otro nivel, hay que ser fuertes en casa. Este equipo tiene valentía, pero necesitamos convertir nuestras ocasiones en goles para sumar de tres”, explicó, resaltando la importancia de la mentalidad positiva y la capacidad de mantener la concentración durante los 90 minutos.

Sobre la plantilla, destacó que los entrenadores deben sacar el máximo rendimiento de lo que tienen disponible: “Para mejorar, tenemos que trabajar más. El camino es el trabajo y el convencimiento. Tienes que estar convencido para convencer, y yo estoy convencido de que podemos hacerlo mejor”.

Opiniones de los jugadores: enfoque en el futuro

Denis Suárez, en declaraciones a DAZN, afirmó que lo esencial es aprender de los errores: “Aquí lo que cuenta es ganar y ellos nos ganaron con muy poco porque el gol era evitable. Nada, a seguir. Queda muchísima Liga y toda la segunda vuelta por delante. Todo el mundo habría firmado acabar la primera vuelta fuera del descenso y en cuartos de Copa del Rey. Ahora tenemos un rival complicado como el Betis, pero hay que sumar los tres puntos”.

Por su parte, Jonny Otto resaltó la resiliencia del equipo: “En la primera parte nos encerraron y lo intentamos sacar adelante. Ellos aprietan en su campo y es normal. Al inicio de la segunda mitad nos volvieron a marcar, pero luego fuimos más nosotros y tuvimos ocasiones claras. Hay que mantener la cabeza alta. Sabemos que estamos en descenso, pero todo está muy igualado. El equipo trabaja y corre; si seguimos así, los resultados llegarán”.

Sobre el mercado de fichajes, Otto añadió: “La plantilla está muy bien. Queremos centrarnos en lo que tenemos. Tenemos una gran plantilla y un cuerpo técnico sólido. Cualquier jugador que entre aporta, y en Liga quizá merecemos más puntos, pero debemos seguir trabajando juntos”.