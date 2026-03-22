Quique Sánchez Flores, tras la gesta: "Nunca había vivido una remontada como esta"

Quique Sánchez Flores asegura que “nunca” vivió una remontada igual tras el 3-0 ante el Celta de Vigo en Balaídos

El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, no ocultó su satisfacción tras la espectacular remontada lograda por su equipo en el Estadio Abanca Balaídos frente al Celta de Vigo. El conjunto vitoriano fue capaz de sobreponerse a un 0-3 en contra en apenas media hora para acabar firmando un triunfo memorable.

El entrenador destacó especialmente la fortaleza mental de sus jugadores, capaces de levantarse en un contexto muy adverso. “En el fútbol siempre hay margen para lo inesperado, incluso cuando parece que todo está visto”, vino a expresar, subrayando lo imprevisible del deporte.

Una victoria que cambia el ánimo

Quique incidió en el valor emocional del resultado, recordando que su equipo llegaba tras varios encuentros complicados. Según explicó, esta victoria supone un alivio importante tras semanas marcadas por la frustración.

El técnico señaló que el equipo supo mantenerse con vida en el partido y aprovechar su oportunidad en el momento adecuado. La clave, en su opinión, fue no rendirse y competir hasta el final, algo que terminó marcando la diferencia en el desenlace.

Una remontada sin precedentes personales

El entrenador madrileño reconoció que nunca había experimentado algo similar en su carrera. Aunque en el pasado logró igualar un marcador adverso de tres goles durante su etapa en el RCD Espanyol frente a la SD Eibar, aseguró que esta remontada tiene un valor especial por el contexto y el escenario.

Lograr una victoria de este calibre, en un estadio exigente y en un momento de dudas, supone un auténtico impulso anímico para la plantilla. Además, destacó la gran segunda mitad realizada por sus jugadores, donde mostraron una versión completamente diferente.

Ajustes clave tras el descanso

Uno de los aspectos que explicó Quique Sánchez Flores fue el cambio táctico introducido en el descanso. El técnico reveló que el cuerpo técnico se centró en corregir los problemas generados por Ferran Jutglà, quien había sido determinante en la primera mitad.

El delantero del Celta encontró demasiados espacios para moverse con libertad, generar peligro y conectar con sus compañeros. Ante esta situación, el Alavés decidió ajustar su sistema, reduciendo la altura de sus atacantes y reforzando la vigilancia sobre el jugador rival con la ayuda de Antonio Blanco.

Un giro total en el partido

Los cambios surtieron efecto de inmediato. El Alavés logró modificar por completo la dinámica del encuentro, pasando de estar dominado a controlar mejor las situaciones de juego.

El entrenador destacó dos momentos clave: el gol logrado antes del descanso, que permitió al equipo seguir creyendo, y el tanto conseguido nada más iniciarse la segunda mitad, que terminó de encender la reacción.

A partir de ahí, el equipo ganó confianza, intensidad y precisión, elementos que resultaron decisivos para completar una remontada que ya forma parte de la historia reciente del club. Una actuación que refuerza la idea de que, en el fútbol, nunca se puede dar nada por perdido.