Alfonso Baena Espejo, ex árbitro asistente de Primera división: "Los árbitros españoles son los mejores del mundo, aunque me caigan palos por decirlo"

En la segunda parte de la entrevista con el ex árbitro asistente de Primera división, el actual vicepresidente del comité técnico de Andalucía y oficial informador de primera y segunda división en el VAR, valora la labor de los colegiados actualmente y explica cuál es su función actual

En la segunda parte de la entrevista de Alfonso Baena Espejo, el ex árbitro asistente de Primera división que se retiró formando parte del equipo de Munuera Montero, valora para ESTADIO Deportivo el nivel de los colegiados actuales y cómo la intervención del VAR puede ser una mala noticia para los árbitros ya que supone que se está enmendando un error que ellos han cometido en el encuentro.

- ¿Cree que cambia el trato, tu que has pitado también en algunos partidos internacionales, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones y demás? ¿Cambia el trato con el trío arbitraje, digamos, en España, cuando cruzamos la frontera?

El trato siempre es correcto. En España se trata a los árbitros genial y en Europa igual. Hay equipos que cuidan más los detalles y tal y otros que dentro de sus capacidades pues pueden tener un trato más selectivo, pero que lo hacen con todo el mundo y otros equipos que son más humildes, pero el trato es siempre correcto en todos lados. En España el trato al árbitro es muy correcto.

- Desde que se retiró, ¿cómo ha cambiado el arbitraje?

- Son mejores que nosotros. Son mucho mejores que nosotros. Los árbitros cada vez son mejores, hazme caso. Es algo que tengo muy claro, que la gente piensa "hay que ver que malos son los árbitros", los árbitros cada día son mejores. El fútbol cada vez es más rápido, tiene más tecnología, puedes tener menos errores. Los árbitros están a un nivel excepcional y los árbitros españoles, para mí, son los mejores árbitros del mundo. Se que me van a caer palos por esto, pero lo tengo muy claro.

Yo sé que me están agachando por esto, pero lo tengo muy claro. El fútbol hoy es más rápido, quizás es menos intenso, es verdad, o se permite menos. Hemos tenido esa evolución, esa protección al futbolista durante los años. Si te fijas en partidos que podemos recordar todo el mundo en hemeroteca, partidos de los años 80, en la época de Maradona, pues había unas entradas que eran... Hoy en día, toda esa parte, yo creo que de manera correcta, la hemos eliminado. La hemos eliminado de la ecuación, la hemos eliminado del fútbol porque realmente sobraba.

- ¿Es ahora más sencillo arbitrar que antes? Sin obviar, por supuesto, que es una labor sumamente complicada.

- Es igual de difícil. La dificultad es la misma porque muchas veces pensamos que tienen el VAR pero el árbitro no se quiere equivocar. Cuando interviene el VAR es porque el árbitro se ha equivocado y el árbitro no se quiere equivocar. Volvemos otra vez al inicio de la conversación. El árbitro nunca se quiere equivocar. Y cuando interviene el VAR, se ha equivocado. Eso significa que muchas veces, yo que veo los partidos, está viendo el partido y dicen, "lo ha dejado para que intervenga el VAR", no porque el árbitro no va a querer que intervenga el VAR. Porque es su error. Y el árbitro no quiere fallar.

- Entiendo que habrá tenido oportunidad de ver algún partido fuera de casa, digamos, fuera del entorno que te conoce, ¿no? Cuando escucha en su entorno, mientras está viendo un partido, "hay que ver qué malos es el árbitro o hay que ver los típicos comentarios que todos conocemos. ¿Cómo lo asume, no? Porque no deja de ser un árbitro.

- Yo lo llevo muy mal, yo lo llevo muy mal. Yo lo llevo muy mal. Sobre todo con las faltas de educación, lo llevo muy mal. Yo soy de las personas que no se callan, ¿eh? Yo no me callo. Lo tengo clarísimo y las faltas de respeto no las tolero. Y no será la primera vez que en un sitio público he corregido la conducta de alguna persona.No me gusta ese tipo de actitudes. Sobre todo le hacen daño al chico, a los árbitros de en formación. Porque muchas veces extrapolamos todo lo que pasa en el fútbol profesional, lo extrapolamos al fútbol base. Y realmente la gente debería de mirar un poquito ese tipo de comportamiento. Ojo, que yo entiendo que cualquiera tenga un momento de impulso y diga "falta, no falta tal", pero cuando ya empezamos con insultos groseros y con la voz en alza, eso lo llevo mucho peor.

- ¿Cree que el respeto desde los propios profesionales de fútbol, jugadores y entrenadores, ha mejorado de un tiempo hasta parte? ¿Hacia los árbitros?

Creo que ha mejorado, pero creo que tiene que seguir mejorando. Tenemos ciertas actitudes de ciertos clubes que realmente no están alineados con lo que es el resto de clubes. Se ha mejorado mucho. Cada vez hay menos declaraciones sobre los árbitros, la gente suele ser más correcta y los dirigentes de los clubes, en una mayoría, suelen dar ejemplo. Y realmente los que no dan ejemplos, quedan retratados por ellos mismos.

- Se han implantado medidas como esta de que solo puede hablar el capitán con el árbitro.

- Al final es lo que se busca, se busca esa cercanía, pero es verdad que cuando tú estás solo, tú eres una persona, dos o tres en el terreno de juego, pero generalmente el diálogo siempre lo mantienes individualmente, un árbitro y un asistente. El árbitro es normal que canalice a través del capitán cuáles son sus explicaciones, porque en esos momentos donde hay tanta tensión, si vienen diez personas a solicitar esa explicación, al final ahí no hay diálogo. Ahí lo que hay es un barullo donde poca comunicación puede haber. Yo creo que es una realidad que se demandaba y creo que es totalmente oportuna e incluso los clubes le agradecen. Porque cuando coges al capitán y te lo llevas y le explicas la situación a los dos, cuando se están en esos momentos de incertidumbre, que el VAR está visualizando una opción, que te expliquen qué es lo que se está viendo, qué es lo que se está haciendo, pues la verdad que se agradece y creo que es una medida que viene a ayudar el fútbol.

- ¿En qué punto de desarrollo cree que se encuentra el VAR actualmente?

- Bueno, yo creo que ya estamos en un proceso muy avanzado y tiene que seguir creciendo, pero yo creo que cada día la situación es mejor. Es verdad que la gente no asimila ciertos cambios, pero yo creo que va evolucionando y que creo que ya todo el mundo acepta el VAR. Ya es una cosa que sí tenemos, todo el mundo acepta el VAR. Por lo cual, ya ese pasito se ha ganado. Es verdad que tiene que seguir, que se tiene que seguir terminando, pues cada año nuevas intervenciones, pero es verdad que tiene que ser algo que no sea muy invasivo dentro del fútbol. La gente muchas veces no lo entiende. La gente realmente no quiere el VAR, quiere que se rearbitre un partido. O el que es detractor, no quiere VAR.

Pero el VAR ha venido a hacer el fútbol más justo. Y con el VAR el fútbol es más justo. Piensa solamente en los fuera de juego, que no te vayas con una decisión errónea, con un gol tal, un gol a favor, un gol en contra, por un fuera de juego. Ya hemos avanzado muchísimo. El VAR tiene que seguir perfilándose porque el fútbol sigue. De hecho las últimas medidas que se han tomado para que haya más tiempo efectivo de juego, con el conteo al guardameta, las sustituciones, tal... El fútbol va evolucionando y el VAR tendrá que seguir evolucionando también. El VAR tiene que tener la certeza y entra en un error obvio y manifiesto. Es normal que se tome ese tiempo para dar una acción tan importante, que recordemos que el VAR no entra en todo. Pero son decisiones importantes.

- Sobre las medidas implementadas por el colectivo arbitral para acercarse más a los aficionados ¿Qué opina sobre ello y porque crees que se ha tardado tanto en implementar este tipo de medidas?

- El fútbol sigue evolucionando y los árbitro va evolucionando. A mi me parece genial que los árbitros hablen. Además me parece una evolución normal de lo que es el deporte. Esa cercanía para que vean que no somos ogros, que somos gente normal. Muchas veces lo que se buscaba en la declaración del árbitro era indagar en el errror. Buscar el error o que te valoraran algo erróneo que realmente no lo es. Entonces eramos tan reticentes de las declaraciones. Ahora mismo que salgamos con naturalidad, que salgamos a hablar, que hablemos del contexto del partido. Lo que sí que es verdad es que lo que no se puede es ir a meter el micrófono, a buscar el error, que realmente yo pienso que es lo que se buscaba antiguamente. Pero ahora creo que hay una evolución... se ve como el árbitro dialoga con la REF Cam, que somos gente normal, que tienen hasta cierta complicidad con ciertos futbolistas, con el futbolista que muestra complicidad, el árbitro también la muestra. Es algo que nos va acercar, mucho más al público que va a ver que somos gente normal.

- ¿En algún momento fuera de su ámbito profesional, ha sentido acoso de alguien?

- Tenemos que tener en cuenta, por una minoría no podemos... a mi generalmente la gente del pueblo me ha mostrado un respeto y un cariño excepcional. ¿He tenido otro tipo de experiencias? Pues sí, pero son minorías, que realmente no me va más allá. Cualquier comentario después de pitar a algún equipo grande, que ellos piensen que te has equivocado en la decisión. Te sueltan un comentario y no saben si el que tienes al lado es tu hija, tu hijo, un amigo o tal. Pero muy en contadas ocasiones.

- Después de tantos años arbitrando. ¿Qué es lo que más echa de menos y que es lo que no echa en falta?

- Después de tantos años, lo que yo echo de menos es la convivencia con mi equipo. Esa cena después del partido, esas risas, esa complicidad durante la semana de cómo vamos hacer el viaje. El césped no lo echo de menos para nada. A mi me llegó su momento y yo fui muy feliz cuando me fui. Lo que de verdad no echo en falta son los viajes. El quitarme los viajes me da mucha tranquilidad.

- ¿En qué consiste la labor de oficial informador?

- Lo que hacemos es, vamos con el equipo arbitral, donde sea el partido. Estamos con ellos desde que se sale del hotel, hasta que salimos del estadio. Lo que hacemos es acompañarlos, estar con ellos, que se cumplan todos los requisitos, estar en todas las reuniones que se tengan. Las normas que nos marca nuestro comité técnico y después hacemos un informe donde valoramos a los cuatro integrantes del equipo arbitral que está en el terreno de juego. Emitimos un informe con una valoración del árbitro, de los dos asistentes y del cuarto árbitro. A parte también se siguen los partidos por televisión. Hay un especialista que sigue los partidos por televisión, para valorar al árbitro y hay otro especialista, en este caso pertenezco a ese cuerpo de informadores de los asistentes, que valoramos la actuación de los asistentes. Entonces tienen una doble valoración los árbitros, la del oficial informador que está ahí en el terreno de juego y la de los video observer.