Adiós al idilio de Griezmann con el Athletic Club

El equipo vasco jugará por última vez contra Griezmann, que ha convertido al Athletic Club en su víctima favorita con 14 goles

El Athletic Club se medirá por última vez a Griezmann en el Metropolitano. El estadio madrileño será testigo de uno de los adiós más esperados por el conjunto rojiblanco, que dejará atrás a su bestia negra. El idilio de Griezmann con el gol ante el Athletic Club llega a su final después de que el francés anunciase que, a final de temporada, pondrá rumbo a la MLS. El Athletic Club es la víctima favorita de Griezmann que suma 14 goles contra los vascos.

Griezmann se medirá por última vez al Athletic Club, su víctima favorita

El Athletic Club es el club que mejor se le da a Griezmann. El francés le tiene cogida la medida al cuadro vasco desde que empezó a dar sus primeros pasos en la élite con la Real Sociedad, dejando huella en los derbis vascos. Aquellos primeros goles fueron solo el anticipo de lo que vendría después. En el Atlético de Madrid, el delantero elevó su idilio con el Athletic Club a otros niveles, haciendo de cada enfrentamiento una amenaza constante para la defensa bilbaína.

En total, el galo del Atlético de Madrid suma 14 goles contra los bilbaínos, siendo Griezmann un constante dolor de cabeza para el Athletic Club. Pero más allá de la cifra, lo que realmente marca la diferencia es el contexto. La gran mayoría de los 14 tantos llegaron en partidos igualados, de máxima exigencia, en los que el más mínimo detalle decanta la balanza. Y ahí, Griezmann ha sido casi siempre decisivo. El galo le ha 'robado' en muchas ocasiones puntos al Athletic Club que, señorialmente, se ha rendido a Griezman en varias ocasiones.

Atlético de Madrid y Athletic Club llegan necesitados al duelo

El atacante tiene estudiado cada movimiento de la zaga del Athletic Club y Simeone es consciente de ello, por lo que apunta a volver a ser diferencial para el Atlético de Madrid ante el Athletic Club en la jornada 32 de LaLiga. Ambos equipos llegan muy necesitados al encuentro. El Atlético de Madrid no gana en LaLiga desde hace 4 jornadas y suma 4 derrotas consecutivas en Primera división que lo han convertido en el cuarto clasificado. En el otro lado de la balanza está el Athletic Club que, aunque ganó ante Osasuna en la jornada intersemanal, sigue generando muchas dudas en su juego, aunque no se desengancha de la lucha por Europa.

En contra del Athletic Club juegan los antecedentes entre ambos equipos fuera de San Mamés. Los vascos suman 14 partidos consecutivos sin ganar al Atlético de Madrid en su terreno, encabezados por un Griezmann que es uno de los grandes responsables del mal del Athletic Club en el Metropolitano.