Brilla en el Eibar y Guruzeta 'recomienda' su fichaje al Athletic: "Si este año da un gran paso adelante, quién sabe"

Gorka, delantero y máximo goleador del conjunto bilbaíno en las tres últimas temporadas, reconoce que su "sueño" es compartir equipo con su hermano menor Jon, que está firmando grandes números en Segunda división

Recuperado ya de la lesión muscular que le hizo ser baja en las dos últimas jornadas de LaLiga previas al parón, Gorka Guruzeta busca estrenar su cuenta goleadora en el presente curso y ser un hombre importante en el nuevo Athletic de Edin Terzic. Pero al mismo tiempo mira más allá y 'recomienda' al club bilbaíno el fichaje que más desea, el de su hermano Jon Guruzeta, que está brillando en este arranque de temporada con el Eibar en Segunda división, donde suma tres goles y dos asistencias en 8 encuentros.

“Mi sueño es jugar con mi hermano y ojalá en el Athletic. El fútbol te pone en tu sitio y si él este año da un gran paso adelante, quién sabe. Me pongo más nervioso casi cuando le veo jugar que en un partido nuestro, y mira que es difícil. Está pegando un cambio grande, ahora se le escucha más, está haciendo goles y dando asistencias. Juega en una posición en la que se te exige eso. A veces haces un buen partido, no marcas y la gente que no ve el partido se queda con eso. Y cuando fichas a un jugador también comparas los números de otro en esa posición”, afirmó el delantero sobre el extremo cuatro años menos que él (26), quien también pasó por Lezama, de donde salió hace tres años rumbo al Sestao River.

Una grave lesión que le cambió y la ayuda de Raúl García: "Me dejó su casa tres meses"

En su caso, para Gorka tampoco fue sencillo asentarse en el primer equipo rojiblanco. Debutó en la 18/19 a las órdenes de Berizzo, pero regresó al filial y acabó sufriendo una grave lesión de rodilla que hoy día recuerda, sin embargo, "como algo positivo". "Yo quería jugar y tener minutos. Es una faena, una lesión dura, pero me ayudó a cambiar hábitos que no tenía para ser futbolista”, explicó en los medios del club.

Fue a raíz de ese contratiempo cómo recibió la ayuda del ya retirado Raúl García, hacia el que se deshace en elogios. "Era junio y los físios del Athletic estaban de vacaciones y te tratabas cada semana con uno. Yo quería tener una recuperación seria. Vino Raúl y me dijo: 'Vete a este fisio, te dejo mi casa en Pamplona'. Y me fui donde José Vilarino en los tres primeros meses de recuperación. La casa de Raúl, imagínate. Increíble. Raúl es como un padre, con los chavales es una maravilla. Si te tiene que ayudar, sabes que lo hará, igual que si te tiene que reprochar algo. Siempre está dispuesto a ayudar y hacer lo que sea por ti. Eso también es ser Athletic”, afirmó.

La promesa de Berasategi cuando se marchó y el consejo de su padre: "Hay más fútbol, no solo el Athletic"

Una vez recuperado, volvió a jugar en la 19/20 con el Bilbao Athletic y acabó haciendo las maletas. Las tenía preparadas para fichar por el Fuenlabrada, pero a última hora optó por el Sabadell, en Segunda división, marchándose con una promesa por parte del director general del club bilbaíno. “Los dos primeros años después de mi salida el Athletic tenía una opción de recompra. Y Jon Berasategi me dijo: ‘Si el año que viene metes 10 goles está aquí otra vez'”, desveló. Pero solo hizo tres tantos.

Su siguiente parada fue el Amorebieta, también en la Categoría de Plata. Y allí sí se ganó un billete de vuelta con 13 dianas, aunque no fue fácil. "Me puse mucha presión encima y hasta diciembre era jugador de Tercera División. Me llamó mi padre y me dijo: 'Gorka, quítate todas las cosas de la cabeza y empieza a jugar a fútbol como lo hacías en el Antiguoko, en el Vasconia, en el cole… tranquilo. Hay más fútbol, no solo el Athletic. Si llega, llegará'”, destacó. Y acabó llegando esa llamada desde San Mamés, aunque no sin suspense.

Iba a fichar por el Eibar si el Athletic no lo repescaba

"Me llamó Arkaitz Lacambra (que formaba parte de la dirección deportiva del Eibar) para quedar. Ya me olía algo… Fui a comer con él y me dijo que me quería fichar. Le dije que iba 100%, pero voy a esperar al Athletic. Si no voy al Athletic voy al Eibar fijo. Ya tenía eso y me dio tranquilidad. Luego el Athletic llamó a Tiko, mi representante, y pude volver”, recordó. Ahpora desea que sea su hermano Jon quien dé ese paso.