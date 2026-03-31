Guruzeta respalda la decisión de Ernesto Valverde: "Ha sufrido mucho este año"

El delantero ha dado un repaso a la actualidad del Athletic Club en esta temporada, poniéndose de parte de su entrenador que deja el equipo al final de esta temporada. También ha hablado de los objetivos que tiene la plantilla en este último tramo de campaña

Gorka Guruzeta, delantero del Athletic Club, ha repasado la actualidad de su equipo que afronta en este tramo final de temporada con el objetivo de intentar la clasificación para jugar competición europea. El atacante también ha tenido palabras sobre Ernesto Valverde al cual ha respaldado ya que ha desvelado que intuían su marcha porque ha habido momentos en los que el entrenador ha sufrido demasiado.

Guruzeta ha dicho que no sabían nada sobre la salida de Ernesto Valverde, pero también ha afirmado que entiende su marcha. "Su marcha no la sabíamos por nadie, pero se veía venir un poquito. Llevamos cuatro años buenísimos con él. Creo que es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic en la historia, para mí el mejor que he tenido en mi carrera. Es una pena que no siga con nosotros, pero él también ha sufrido mucho este año y toma una decisión buena. Se va haciendo las cosas muy bien y ojalá lo terminemos bien y conseguimos entrar en Europa", ha explicado en Radio Euskadi.

Ernesto Valverde se marcha del Athletic Club y el equipo vasco ya busca nuevo entrenador, siendo el mejor colocado Edin Terzic, que es el favorito para Jon Uriarte, el único candidato a presidente que hay hasta el momento. El alemán, de momento, no ha querido confirmar ni desmentir que vaya a fichar por el club vasco.

Guruzeta, optimista con las opciones europeas del Athletic Club

Guruzeta ha explicado que el partido contra el Betis puede suponer un punto de inflexión. "Los tres puntos del último partido ante el Betis son muy importantes y volvemos con hambre de mirar a los puestos de arriba. Está siendo un año diferente y raro, con muchas bajas, pero hay que tomarlo como algo positivo para darnos cuenta del equipo que somos y que siempre cuesta ganar los partidos. En los dos últimos años, ganando, no mirábamos si jugábamos bien o mal. Este año se ve más donde tenemos que mejorar".

El delantero también se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de clasificarse para Europa que tiene el Athletic Club en este final de temporada. "Hemos tenido muchas charlas en el vestuario para ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Mirar hacia arriba nos tiene que venir bien porque cuando miras hacia bajo hace que haya más nervios y en algunos partidos hemos jugado primeras partes desastrosas. Vamos a ir a morir porque tenemos equipo para pelear por Europa".

Por último ha explicado su rendimiento en esta temporada el cual ha sido más irregular que en la pasada. "Siempre he sido un jugador de rachas. El año del Amorebieta mis primeros goles fueron en diciembre y luego hice 13 más. He arrancado 2026 bien, pero en marzo no he metido gol. Lo importante es alcanzar regularidad en el gol, que siempre es lo más difícil. Intentaré sumar en la ayuda al equipo con goles, pases, presionar y correr. Los goles hacen que todo lo demás se vea bien y los delanteros tenemos que tener esa presión".