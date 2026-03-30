Jon Uriarte pide el respaldo del Athletic Club: "Volvermos a pedir el aval de las y los socios"

El ya ex presidente que presentó su dimisión para hacer posible la reelección, sacó pecho hablando de su gestión

El Athletic Club vivirá en los próximos meses varios momentos importantes que marcarán su futuro. Todo empezó hace ya algunos días cuando Ernesto Valverde anunció que no seguiría una vez que concluyese la temporada y fue ahí donde se inició el abanico de nombres al actual técnico del Athletic Club. Además de este cambio en el banquillo que llegará en los próximos meses, el Athletic Club también podría vivir un cambio de presidente tras la dimisión presentada por Jon Uriarte y la pertinente convocatoria de elecciones para el próximo 8 de mayo.

Pero Jon Uriarte se volverá a presentar y en una de sus últimas declaraciones, apostó el ya ex presidente por recibir el apoyo de aquellos que ya lo hicieron cuando fue elegido en junio de 2022. Uriarte apostó por mantener al Athletic Club en el nivel actual, tanto en el aspecto deportivo como en el económico: "Ahora volvemos a pedir el aval de las y los socios con aquella misma ilusión, pero con el conocimiento y la experiencia adquiridos y con la responsabilidad de mantener a nuestro club en las cotas deportivas y económicas más altas, donde debe estar por la calidad y el compromiso de su afición, de sus jugadores y jugadoras y cuerpos técnicos y, sobre todo, por nuestro modelo único en el mundo del fútbol y por nuestra historia centenaria".

El tren del Athletic Club al que se subió Jon Uriarte y lo hizo acelerar

Jon Uriarte habló sobre el tren del Athletic Club al que se tuvo que subir cuando llegó a la presidencia: "Echo la vista atrás y ha pasado todo muy rápido, con muchos momentos buenos y algunos no tanto. Tuvimos que subirnos a un tren en marcha y creo sinceramente que, después de cuatro años, ese tren va a buen ritmo". El ex presidente y máximo mandatario en los últimos cuatro años habló de corregir y mejorar: "Nos presentamos para corregir, mejorar y avanzar con más fuerza".

El agradecimiento a Ernesto Valverde

Como es lógico, Jon Uriarte no quiso olvidarse de los éxitos deportivos con Ernesto Valverde en el banquillo: "Gracias a la afición, a los jugadores y a Ernesto Valverde, hemos vuelto a ver la Gabarra surcando la ría 40 años después tras conquistar la Copa del Rey, hemos competido de nuevo al máximo nivel europeo y hemos recuperado una mentalidad ganadora que refuerza el atractivo del Athletic para que el talento vasco siga apostando por nuestro proyecto frente a otras ofertas".

El buen momento de la cantera de Lezama

Uriarte también quiso sacar pecho sobre el momento de la cantera del Athletic Club, algo que en definitiva es la base del cuadro vasco: "Hemos reforzado nuestra cantera, modernizado estructuras y mejorado los procesos de captación y formación para garantizar que el Athletic siga siendo competitivo desde su esencia. Lezama es el corazón de nuestro modelo y hemos trabajado para fortalecerla, tanto en recursos como en metodología, con el objetivo de seguir generando talento propio y atraer a los mejores jugadores y jugadoras dentro de nuestro ámbito".

Por último Uriarte comentó algunos de los hitos logrados a nivel de infraestructura y de acercamiento a la afición: "Completamos la grada de animación (Herri Harmaila), hemos trabajado para acercar el club a sus socios y socias, mejorar la experiencia en San Mamés y reforzar el sentimiento de pertenencia, que es uno de los mayores activos del Athletic".