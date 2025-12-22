Valverde, contundente tras la derrota: “No hemos aprovechado nuestras ocasiones y eso se paga”

Ernesto Valverde lamenta la falta de acierto del Athletic tras la derrota ante el Espanyol en San Mamés y reconoce que el equipo cierra el año lejos del nivel esperado

El Athletic Club puso punto final a su año futbolístico en San Mamés con una derrota que dejó un sabor especialmente amargo. El 1-2 ante el RCD Espanyol no solo supuso perder tres puntos en casa, sino también alejarse de forma considerable de los puestos europeos, un objetivo marcado desde el inicio de la temporada. Tras el encuentro, Ernesto Valverde compareció en sala de prensa para ofrecer una reflexión profunda tanto del partido como del momento que atraviesa su equipo.

La eficacia, el factor decisivo

Para el técnico rojiblanco, la clave del encuentro fue clara y directa. El Athletic generó ocasiones suficientes para marcharse con ventaja al descanso, pero volvió a fallar en el aspecto más determinante del fútbol: el gol. “No hemos aprovechado nuestras oportunidades y ellos sí lo han hecho”, explicó Valverde, subrayando que el Espanyol supo castigar cada error y maximizar sus llegadas. Esa diferencia de acierto acabó marcando el desarrollo del choque y el resultado final.

Un golpe anímico tras la remontada visitante

El segundo tanto del conjunto blanquiazul fue, según el entrenador, un auténtico mazazo emocional. A partir de ese momento, el Athletic trató de reaccionar empujando más con corazón que con claridad. “Nos costó encontrar desborde y fluidez”, reconoció Valverde, quien admitió que su equipo llegó al área rival, pero sin la precisión necesaria para romper el sólido entramado defensivo del Espanyol.

La falta de gol y el estado anímico

Preguntado por la falta de pegada, el técnico fue sincero al señalar que el fútbol es, en muchas ocasiones, una cuestión de confianza y estado de ánimo. Mientras el Espanyol atraviesa una dinámica positiva que le permite competir con seguridad, el Athletic vive momentos de duda en los metros finales. Aun así, Valverde insistió en que la única receta es seguir generando ocasiones y mantener la calma. “El gol no llega solo, hay que buscarlo”, afirmó.

Un año irregular pese a competir en Champions

Más allá del partido, Valverde hizo balance de un 2025 irregular, muy distinto al del curso anterior. Aunque el Athletic compite esta temporada en la Liga de Campeones, los números no acompañan como antes. “No estamos ni cerca del nivel del año pasado”, reconoció, señalando las lesiones y la falta de continuidad como factores que han lastrado el rendimiento colectivo.

Autocrítica y mirada al futuro

El técnico quiso lanzar un mensaje realista pero constructivo. La Liga, recordó, “siempre te coloca donde mereces estar”, y el Athletic deberá mejorar su nivel si quiere volver a engancharse a la pelea europea. Valverde dejó claro que aún queda mucha temporada por delante y que cada partido será decisivo en una clasificación muy ajustada, donde una victoria o una derrota pueden cambiarlo todo.

Insistir como única vía

Lejos de dramatizar, el entrenador rojiblanco cerró su comparecencia apelando a la perseverancia. Recuperar la mejor versión de los jugadores diferenciales, afinar en defensa y ser más determinantes en ataque son los retos inmediatos. “No hay fórmulas mágicas, solo insistir y competir mejor”, concluyó Valverde, convencido de que el equipo tiene margen para crecer en la segunda vuelta.