Álex Baena y Giuliano Simeone se entregan a Griezmann en la previa de la Copa del Rey

Los jugadores del Atlético de Madrid atendieron a los medios de comunicación este jueves en el 'Media Day' y al ser cuestionados por el favoritismo de los colchoneros, todos coincidieron en la dificultad de un partido como el del sábado en el Estadio de la Cartuja

El Atlético de Madrid ya está enfocado en la final de Copa del Rey del próximo sábado ante la Real Sociedad. Los de Simeone tuvieron este jueves el clásico 'Media Day' donde varios jugadores atienden a los medios de comunicación. En el Atlético de Madrid estuvieron ante los micrófonos Álex Baena y Giuliano Simeone entre otros y tanto el español como el argentino no escondieron la ilusión que significa el partido del próximo sábado.

Álex Baena fue cuestionado por su rendimiento y el de Roquetas habló de un cúmulo de cosas: "No hay algo en concreto que te diga, es por esto por lo que no saco el máximo nivel. Es un cúmulo de cosas, empecé con una lesión, la operación, luego bien, otra lesión y puede afectar un poco a la confianza. Pero estoy muy feliz aquí, con muchísima ilusión y ojalá un día cambie y vuelva a mi máximo nivel".

Álex Baena y Giuliano Simeone elogian a Griezmann

Tanto Baena como Giuliano Simeone fueron cuestionados por un Griezmann que está viviendo sus últimos encuentros en el Atlético de Madrid ya que a final de temporada pondrá rumbo a la MLS. Baena recordó cómo fue su llegada al Atlético de Madrid y cómo el francés lo acogió desde el primer momento: "El primer día que llegué nos cruzamos, entrenamos juntos los dos solos con Koke y desde entonces me acogió muy bien. Me dio su número de teléfono para cualquier cosa que necesitase y además del gran jugador que es también lo demuestra como persona. Con todos los compañeros, ha sido un apoyo fundamental y un espejo para mí".

Giuliano Simeone comentó la importancia del francés en la historia del Atlético de Madrid: "Antoine es un grandísimo jugador, leyenda del Atlético, no tiene nada que demostrar. Lo han visto todos, es un jugador increíble, de máximo nivel y estamos muy contentos de tenerle porque es un gran líder sobre la cancha".

La ilusión de Baena y Giuilano Simeone con la Copa del Rey

Álex Baena dejó claro que vino al Atlético de Madrid para jugar encuentros como el de este próximo sábado con la Copa del Rey en juego: "Es mi primera final con el Atlético y para eso vine, para jugar grandes partidos y pelear por títulos. Ojalá poder ganar el sábado el primero".

Por otro lado Giuliano Simeone no escondió su sentimiento hacia el cuadro colchonero y se mostró motivado: "Mucha ilusión. Desde ese niño que por primera vez se puso la camiseta del Atlético y con muchas ganas, motivación por jugar una final con el equipo de tus sueños".

El favoritismo del Atlético de Madrid

Por último, tanto Álex Baena como Giuliano Simeone coincidieron en el falso papel de favorito del Atlético de Madrid. Baena comentó la complicación de la final: "Para nada, los dos equipos que hemos llegado nos lo merecemos. Y en una final siempre va a ser dificilísimo".

Giuliano Simeone por su parte recordó la concentración del grupo para tratar de hacerle rival a los donostiarras: "Estamos muy centrados en esta final, muy concentrados, con mucha ilusión. Cualquier final nunca es fácil, no hay favoritos en una final y menos en una de Copa del Rey. Tenemos que estar centrados en nosotros y ver cómo podemos hacer daño al rival".