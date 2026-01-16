Augusto Fernández, ex jugador del Atlético de Madrid, 'raja' de la final de la Champions League perdida en Milán ante el Real Madrid: "Fue injusto perderla con un gol en offside"

El ex futbolista del Atlético de Madrid declaró que la plantilla rojiblanca sabía que Sergio Ramos estaba en fuera de juego y aseguró que la sensación era de frustración

La rivalidad entre Atlético de Madrid y Real Madrid va más allá del fútbol nacional. El derbi madrileño es uno de los más influyentes en el mundo del fútbol, especialmente si se encuentran en la Champions League, algo que se ha repetido en varias ocasiones en los últimos años. Los choque más señalados, como no, han sido los de las dos finales que jugaron ambos equipos en 2014 y 2016. las dos terminaron con el Real Madrid como campeón, aunque no exentas de polémicas. Sergio Ramos, en la final de 2016 en Milán, anotó un gol en fuera de juego que subió al marcador y que influyó en el resultado final, según señala Augusto Fernández, ex jugador del Atleti que denuncia la frustración que sintió la plantilla debido al fallo arbitral.

Augusto Fernández sobre la final de Champions League perdida por el Atlético de Madrid: "Una frustración muy grande"

El ex centrocampista rojiblanco admitió que la plantilla sabía que Sergio Ramos estaba en fuera de juego, algo que condicionó la final y el resultado final. "Fue muy duro, una frustración muy grande que casi no tuve tiempo a procesarla porque me iba con la selección. Fue injusto perderla con un gol en offside. Nosotros sabíamos que era en fuera de juego", declaró en Offsiders. "Todo te cuesta tanto que en el momento que sientes que vas a tocar la gloria, y no se da por una situación injusta... Al mismo tiempo quedé segundo en la Champions y con Argentina en la Copa América... del segundo no se acuerda nadie", sentencia el argentino recordando a las míticas palabras de Luis Aragonés.

Augusto Fernández y su rol en la final de la Champions League

Además, sobre el partido, Augusto Fernández reconoce que tuvo que estudiar a Modric para frenarlo, algo que le resultó prácticamente imposible. "Yo venía de jugar buenos cuartos de final contra el Barça y también las semifinales ante el Bayern Múnich. En esos partidos demostré solvencia y solidez en el medio. Diego se acercó antes de la final y me dio un DVD. Yo lo agarro, pero internamente digo: ‘¿Qué tengo que estudiar de Modric?’. Por más que lo estudie, son jugadores impredecibles. No me lo vi... ya lo había visto todo de él, me lo sabía de memoria, aunque nunca sabes lo que va a hacer, como Iniesta o como Messi", destacaba el ex jugador del Atlético de Madrid que sigue teniendo muy presente aquella final de la Champions League perdida ante el Real Madrid.