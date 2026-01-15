El trueque que no pueden hacer Atlético de Madrid e Inter

Después de que se haya marchado Conor Gallagher, el Atlético de Madrid busca un centrocampista para reforzar el centro del campo debido a que se ha quedado un poco falto de efectivos en esa demarcación. Con esta situación el nombre de Davide Frattesi ha vuelto a estar sobre la mesa

No se está quedando de brazos cruzados el Atlético de Madrid después de que se haya marchado Conor Gallagher ya que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone necesita de un jugador que supla al inglés y que ayude en una posición de centrocampista que ahora se ha quedado falta de efectivos. Gustan Joao Gomes y Ederson, pero el Atleti está abierto a otras opciones, volviendo a estar sobre la mesa otro futbolista que en el pasado estuvo en la agenda del club rojiblanco: Davide Frattesi, del Inter.

Intermediarios proponen a Atlético de Madrid e Inter de Milan un cambio Nico González por Davide Frattesi

El Atlético de Madrid quiere a un centrocampista y lo desea fichar en este mercado de invierno para reforzar una posición que con la marcha de Conor Gallagher se ha quedado con Pablo Barrios, Koke y Johnny Cardoso. Los jugadores que más agradan al Atleti son Joao Gomes y Ederson, pero Wolverhampton Wanderers y Atalanta no están por la labor de venderlos por un precio bajo lo que hace las operaciones complicadas de efectuar en este mes de enero.

Con este contexto, al Atlético de Madrid le han intentado solucionar el problema en el centro del campo, ya que unos intermediarios han sondeado para el club rojiblanco y para el Inter de Milan un trueque que llevaría a Nico González a Milán y a Davide Frattesi a Madrid. Una posibilidad que se ha caído rápidamente según ha apuntado Matteo Moretto.

El problema para llevar a cabo esta operación es que Nico González ya ha jugado en dos equipos en esta temporada: Juventus y Atlético de Madrid, siendo, por tanto, inviable que pueda ser registrado por otro club. La operación no se hace ni se va a hacer.

El nombre de Davide Fratessi no es desconocido para el Atlético de Madrid ya que hace unos meses el italiano estuvo sobre la mesa cuando el Inter sondeó la opción de fichar a un Giuliano Simeone que acaba de renovar con el club rojiblanco.

Davide Frattesi es un centrocampista de 26 años, que tiene contrato con el Inter hasta el 30 de junio de 2028, pero que no está teniendo mucha continuidad en el Inter de Milán en esta temporada ya que sólo ha disputado un total de 539 minutos repartidos en 16 partidos. Es por ello que el club italiano está abierto a su salida.

El Atlético de Madrid sigue peinando el mercado en busca de un centrocampista

El Atlético de Madrid, y su director deportivo Mateu Alemany, siguen peinando el mercado de fichajes en busca de ese centrocampista que pueda ayudar al equipo que entrena Diego Pablo Simeone de cara a lo que resta de temporada.

De momento, las opciones sondeadas estás difíciles.