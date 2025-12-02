El comodín de Simeone: Marc Pubill da un golpe sobre la mesa

El lateral derecho del Atlético de Madrid completó su mejor semana como colchonero, jugando media hora ante el Inter y el partido completo frente al Oviedo a un gran nivel, lo que le sirve para seguir en el once del Cholo, ya sea como lateral o como tercer central.

Casi cuatro meses le ha costado a Marc Pubill tener una oportunidad como titular en el Atlético de Madrid. Entre el gran momento de forma por el que atravesaba Marcos Llorente en el que lo ha jugado todo desde el comienzo de la temporada y el periodo de adaptación que ha tenido que pasar el lateral derecho de Terrassa, su hábitat natural ha sido el banquillo hasta el pasado fin de semana, cuando por fin el exdefensa del Almería pudo debutar como titular en el Atlético de Madrid como tercer central, en el perfil derecho, dejando el carril a Nahuel Molina.

Hasta entonces Pubill tan sólo había disputado 68 minutos repartidos en cuatro partidos, dos en LaLiga y dos en Champions, cuyos últimos 30 minutos frente al Inter ya dejaron claro que estaba preparado para más, pero de un plumazo completó los 90 minutos ante el Real Oviedo, haciéndolo además a un buen nivel y confirmando que está preparado para tener más minutos en el once colchonero, y todo apunta que seguirá siendo así.

La segunda prueba de Pubill será esta misma noche frente al Fútbol Club Barcelona, sin duda una prueba de mucho más nivel y que le exigirá más que el Real Oviedo. Simeone se encomendará a Pubill para que sea capaz de frenar las acometidas de Raphinha, que ha vuelto de su lesión a gran nivel y siempre es una de las grandes amenazas del ataque azulgrana. Todo apunta también a que el Cholo recuperaría la defensa de cuatro defensas, por lo que el catalán actuaría como lateral derecho y no como central.

El propio técnico rojiblanco se refirió a dicha posibilidad en la rueda de prensa previa al choque de este anoche en el Camp Nou. "En principio Marcos Llorente todavía sigue su trabajo de recuperación y Marc Pubill y Nahuel Molina son jugadores diferentes. Nahuel Molina es mucho más ofensivo, mucho más profundo e importante en los últimos metros de mitad de cancha hacia adelante y Marc Pubill nos puede dar alternativas para poder jugar de central, como lo hizo el otro día, y darnos otro tipo de juego para esa posición, que también, claro, es importante", reconocía Simeone.

Sin embargo, el argentino se encargó de despejar esa duda que dejó en la sala de prensa con el entrenamiento posterior, donde probó con un once en el que estaba Pubill entre los titulares y actuando como lateral derecho en una defensa formada por Giménez, Lenglet y Hancko como lateral izquierdo.