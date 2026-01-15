A la espera de Nico González, Koke está de vuelta: se apunta para la recibir al Alavés

El capitán rojiblanco, baja en la Copa del Rey por una sobrecarga, ha vuelto a los entrenamientos con normalidad y apunta a volver al once titular en LaLiga

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recuperó este jueves a Koke Resurrección, baja en el último partido contra el Deportivo de La Coruña por una sobrecarga y previsiblemente listo para el compromiso de LaLiga del próximo domingo ante el Alavés en el estadio Metropolitano.

Ausente de las sesiones de los pasados domingo y lunes y fuera del duelo de los octavos de final de la Copa del Rey en Riazor, el capitán inició este jueves su reincorporación progresiva al grupo, en una sesión con las únicas baja de Clement Lenglet y Nico González, cuya evolución avanza a buen ritmo en la recuperación de sus respectivas lesiones.

Ambos se ejercitaron al margen antes que el equipo. El argentino se repone de una lesión muscular sufrida el pasado 21 de diciembre, mientras que el francés lo hace de un esguince de rodilla de alto grado en el ligamento colateral medial desde el pasado 17 de diciembre. Ambos ya han entrado en la parte final de su puesta a punto.

El entrenamiento del Atlético fue a dos velocidades, con los titulares del último duelo de la Copa del Rey a menor ritmo para rebajar la carga tras el encuentro del pasado martes y con el resto de la plantilla con más intensidad.

Ya sin Gallagher, nuevo jugador del Tottenham, ni Raspadori, en Bérgamo

Para el choque de este domingo ante el Alavés, Simeone también tendrá las bajas de Conor Gallagher, del que ayer se anunciaba su fichaje por el Tottenham, y de Giacomo Raspadori, ya en Bérgamo para pasar las pruebas médicas y firmar su pase a la Atalanta. Ni el inglés ni el italiano estuvieron ya en el partido de Copa ante el Deportivo de La Coruña. Hace un año y medio, el Atlético desembolsó en torno a 42 millones de euros para la contratación de Gallagher desde el Chelsea y ahora ya es del Tottenham por unos 40 millones de euros.

"Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales", expresaba la entidad rojiblanca, que no ha revelado las cantidades del traspaso del jugador. El Tottenham Hotspur también anunciaba la incorporación de Conor Gallagher, "sujeta a autorización internacional", sin especificar el precio de la transferencia ni los años de contrato. "El internacional inglés ha firmado un contrato a largo plazo con el club", señaló en un comunicado la entidad londinense, participante en la Liga de Campeones y en la decimocuarta posición actualmente en la liga inglesa.