El Barcelona afronta un nuevo escenario con Ferran Torres de cara a su futuro

La entidad azulgrana escuchará ofertas por el delantero de 26 años, que atraviesa una crisis goleadora y que ha visto que otros jugadores están teniendo más protagonismo, como Lewandowski, con una decisión que tomar, ya que acaba contrato a final de temporada

Ferran Torres no atraviesa su mejor momento de la temporada en el Barcelona. El delantero lleva casi dos meses sin ver puerta, siendo su último gol el pasado 31 de enero, ante el Elche. Por otro lado, pese a tener contrato hasta 2027, la entidad azulgrana va a escuchar ofertas por ex del Valencia en los próximos meses, dado que el club tendría en mente el fichaje de dos futbolistas para la parcela ofensiva. Ante este escenario, queda pendiente la versión de todas las partes, además de un Hansi Flick que le está dando protagonismo durante esta campaña.

Hansi Flick y la crisis goleadora de Ferran Torres

El mal momento que atraviesa Ferran Torres en el Barcelona de cara a puerta le ha hecho perder la titularidad en los últimos cuatro encuentros del conjunto azulgrana, frente al Sevilla, Rayo Vallecano y los dos partidos ante el Newcastle en UEFA Champions League. Por ello, Hansi Flick, en la rueda de prensa posterior al choque contra el Athletic Club, valoró la situación del delantero en este tramo de la temporada: "Como número 9, siempre te valoran por los goles. No tiene la confianza en este momento, pero estamos trabajando en ello. Para mí es importante que lo intente todo en los partidos. Puede que tenga algo de mala suerte, tenemos que ayudarlo y lo haremos". No obstante, esto no le ha provocado quedarse fuera de la reciente convocatoria de Luis de la Fuente para el presente parón de selecciones, dónde 'La Roja' se enfrentará a Serbia y Egipto. En este sentido, el técnico de Haro ha vuelto a elegir al ex del Valencia, junto a otros jugadores con los que comparte posición como Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias.

Por otra parte, Ferran Torres tiene contrato en el Barcelona hasta 2027, pero su futuro podría dar un giro inesperado en el próximo mercado de fichajes, que coincide con la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En este sentido, la dirección deportiva tiene en mente firmar a dos delanteros, por lo que la salida del ex del Valencia podría ser una opción real, tal y como ha informado ESPN. Además, la misma fuente destaca que el plan la entidad es lograr la incorporación de Julián Álvarez y contar con la figura de Lewandowski como refuerzo de lujo en el banquillo. Sin embargo, la última palabra la tendrá el futbolista de 26 años, que afronta el último año y medio hasta quedar libre.

El futuro de Lewandowski y Rashford, cada vez más cerca de ser resuelto

En este escenario con Ferran Torres como protagonista, Lewandowski y Rashford juegan un papel especial. Por un lado, el ex del Bayern de Municb sigue mantienendo la duda, tal y como valoró ayer en su concentración con Polonia, con su decisión de cara al futuro, ya que acaba contrato a final de temporada: "Respecto a mi futuro y posibles decisiones, mantengo lo que dije hace algún tiempo, tanto en entrevistas como en los medios. Nada ha cambiado para mí en cuanto a lo que me gustaría, en el sentido de que me estoy dando tiempo para decidir qué es lo mejor para mí, así que aún no he tomado ninguna decisión".

Por otro lado, Rashford debería volver al Manchester United cuando la presente temporada finalice. Sin embargo, el Barcelona cuenta con una opción de compra de 30 millones de euros para hacerse con los servicios definitivos del futbolista inglés, que está teniendo un especial protagonismo con Hansi Flick. Por ello, cada vez está más cerca de quedar resuelto su futuro, en un momento de la campaña dónde también atraviesa una crisis goleadora, ya que su último tanto fue frente al Elche, el pasado 31 de enero.