La FIFA inspecciona el Camp Nou: nuevo paso en la carrera por la final del Mundial 2030

El estadio del FC Barcelona es uno de los tres grandes aspirantes a albergar el partido por el título, junto al Santiago Bernabéu y el futuro Hassan II de Marruecos; la controvertida decisión se conocerá en mayo de 2027

La carrera por organizar la final del Mundial de 2030 sigue abierta y el Spotify Camp Nou ha dado este lunes un paso importante para tratar de convertirse en la sede del encuentro más esperado del torneo.

Una delegación de la FIFA se ha desplazado hasta Barcelona para inspeccionar las instalaciones del coliseo azulgrana y evaluar su idoneidad de cara a la próxima Copa del Mundo, en una visita que refuerza las aspiraciones de la ciudad y del FC Barcelona.

El recinto barcelonista es uno de los tres candidatos que aparecen en la primera línea de la carrera por albergar la final, junto al Santiago Bernabéu de la capital de España y el estadio Hassan II de Casablanca, que todavía se encuentra en construcción. España y Marruecos mantienen abierta su particular pugna por hacerse con el partido que decidirá al campeón del mundo. Portugal también forma parte de la organización del campeonato, pero en principio no compite por albergar la final.

Laporta, Collboni y Berni Álvarez reciben a la delegación de la FIFA

La jornada de trabajo celebrada este lunes 9 de noviembre contó con la presencia de representantes de la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el FC Barcelona y las instituciones públicas catalanas. El presidente azulgrana, Joan Laporta; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y el consejero de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, participaron en la recepción institucional de la delegación.

La inspección técnica estuvo acompañada por personal del club y representantes de las administraciones. Entre ellos se encontraban David Escudé, regidor de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, el propio Berni Álvarez y Joan Sentelles, director de Operaciones del FC Barcelona, que fue el encargado de ofrecer las explicaciones técnicas sobre las instalaciones.

No se trató únicamente de comprobar el estado del terreno de juego o las características del estadio. La FIFA está desarrollando una evaluación más amplia de las candidaturas, en la que también entran en consideración las infraestructuras de las ciudades, las comunicaciones, la disponibilidad hotelera, los hospitales y las subsedes que servirían como centros de entrenamiento para las selecciones participantes.

La documentación a presentar antes de final de año

La visita de este lunes es una parte más del proceso de evaluación. Durante la inspección, la FIFA solicitó al club documentación adicional y mapas técnicos que deberán remitirse antes de que termine el año. Esa información permitirá completar el análisis de las instalaciones y valorar con mayor precisión las posibilidades del Camp Nou.

Uno de los aspectos que juega a favor de la candidatura azulgrana es la capacidad final que tendrá el estadio una vez concluida su remodelación, además de la experiencia de Barcelona en la organización de grandes acontecimientos internacionales. Aunque las obras todavía no han terminado, el recinto ya ha recuperado su actividad futbolística y se encuentra en la fase final de su transformación.

En el club no consideran que el hecho de que la remodelación siga en marcha tenga por qué perjudicar sus opciones. En anteriores procesos de evaluación para Mundiales, la FIFA también inspeccionó estadios que todavía no estaban terminados, como ocurrió en Qatar. La clave estará en garantizar que el proyecto estará plenamente operativo cuando llegue el campeonato.

El Bernabéu y Casablanca, los grandes rivales por la final

El Spotify Camp Nou es, junto al Santiago Bernabéu y el futuro Hassan II de Casablanca, uno de los tres estadios que figuran como opciones para albergar cualquier encuentro del Mundial, incluida la final. La candidatura española cuenta, por tanto, con dos alternativas de primer nivel, mientras que Marruecos aspira a que su gran recinto de Casablanca sea el escenario del partido por el título.

La elección tiene también una dimensión institucional y deportiva. Tanto España como Marruecos quieren acoger el encuentro que cerrará una edición especialmente simbólica de la Copa del Mundo, que celebrará su centenario. La competición estará organizada por España, Portugal y Marruecos, aunque tendrá una particularidad histórica: Argentina, Uruguay y Paraguay acogerán tres partidos inaugurales para conmemorar los cien años del primer Mundial, disputado en 1930.

La FIFA anunciará en mayo de 2027 qué partidos acogerá el Camp Nou

El calendario del proceso ya tiene una fecha marcada en rojo. Será en mayo de 2027 cuando la FIFA anuncie qué encuentros se disputarán en cada estadio y cuál será finalmente la sede de la gran final. En el caso del Spotify Camp Nou, la previsión que maneja la candidatura es que pueda albergar entre cinco y siete partidos del campeonato.

Mientras tanto, Barcelona seguirá trabajando para reforzar sus opciones. Berni Álvarez destacó en redes sociales que la visita supone una oportunidad para proyectar la ciudad y Cataluña internacionalmente y demostrar su capacidad para organizar grandes acontecimientos deportivos. El consejero subrayó además que todas las instituciones implicadas trabajan conjuntamente "para conseguir la gran final" del Mundial de 2030.

La ronda de inspecciones continuará este martes con la visita de la delegación al RCDE Stadium, el campo del Espanyol situado en Cornellà, que también aspira a formar parte del Mundial como una de las sedes del torneo.